Об открытии подстанций, едином дне депутата и стратегических задачах энергетики. Рассказывает Андрей Шершень
22 декабря Беларусь отмечает профессиональный праздник – День энергетика. Энергетический вопрос всегда был для Беларуси актуальным и острым. Много лет назад стояла задача заменить поставляемые источники и обрести энергетическую независимость. Настоящее и будущее белорусской энергетики, приоритетные задачи отрасли и перспективные направления деятельности. Об этом и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии Андрей Шершень, депутат Мингорсовета, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго».
Об открытии подстанций
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Согласитесь, что открытие подстанции «Камвольный комбинат» – это хороший подарок к 956-летию Минска. А в честь Дня энергетика еще один подарок – сдача подстанции «Аэродромная».
Андрей Шершень, депутат Мингорсовета, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго»:
Работа по реконструкции подстанции сетей Минска ведется постоянно, чтобы энергосистема отвечала требованиям, задачам и потребностям, которые ставятся перед ней ввиду развития нашего города. Мы используем электроэнергию все больше и больше в бытовых нуждах. Тем не менее, несмотря на использование энергосберегающих технологий, потребление населением растет от года к году.
Какие стратегические задачи стоят перед энергетикой столицы? Какие технологии будущего внедряются?
Андрей Шершень:
Энергосистема не может однажды построиться и больше, как в коконе, не развиваться, не модернизироваться, не производить ремонты. С поддержкой государства в свое время была проведена модернизация генерирующих источников. Соответственно, сегодня мы выполняем плановые работы, которые запланированы каждый год. Это перекладка сетей, строительство новых сетей как тепло-, так и электроснабжения.
Это ремонт тех же генерирующих источников, модернизация более экономичных, технологичных мощностей. И сетевое строительство. Еще мы занимаемся модернизацией программного обеспечения, которое направлено на соответствующую автоматизацию всех процессов, в том числе тех, которые связаны с работой с потребителем. Занимаемся заменой приборного учета.
Об успешной формуле руководства
Наталья Надольская:
Энергетика в вашей жизни – это осознанный выбор?
Андрей Шершень:
Да, абсолютно осознанный выбор. Некоторые влюбляются в энергетику, еще учась в школе, кто-то осознает, когда учится в университете. Я в более сознательном возрасте сменил профиль деятельности, о чем никогда не жалел. Мой брат пришел работать в белорусскую энергосистему раньше. Я, глядя на него, увидел, что это действительно мое.
Наталья Надольская:
Какую формулу успешного руководства вы для себя вывели?
Андрей Шершень:
Чтобы что-то получалось, надо что-то сделать. Формула проста. Нужно понимать, что ты делаешь, для чего. Самое главное – верить и знать, что результат будет. Со своими подчиненными нужно точно так же вести себя, ставить понятные задачи, они должны быть выполнимы.
Какие наказы жителей Масюковщины уже выполнены и что еще в планах?
Андрей Шершень:
Практически все наказы выполнены. Из значимого это наказ, выполненный в 2022 году, об окончании строительства ясли-сада № 573 на Голубка. Этот объект действительно нужен людям. Когда его открывали, было видно, что все его ждали, что это значимое событие.
О едином дне депутата
Наталья Надольская:
Эффективно ли проведение единого дня депутата? Как реагируете на обращения избирателей из других округов, если они есть?
Андрей Шершень:
Единый день депутата – это интересное нововведение. По своему опыту могу сказать, что людей приходит больше, чем на личные приемы. Приходят и из других округов. Я полагаю, что любое обращение является приоритетным, потому что обращение вызвано чем-то. Есть, конечно, люди, которые приходят в том числе пообщаться, но в процессе иногда удается решить их проблемы, позвонив. Хотел бы отметить (и это отмечают все депутаты Фрунзенского района), что у нас очень активное взаимодействие, практически идеальное, с администрацией нашего района. Всегда отзываются, помогают решать проблемы.
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