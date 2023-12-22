Об открытии подстанций, едином дне депутата и стратегических задачах энергетики. Рассказывает Андрей Шершень

22 декабря Беларусь отмечает профессиональный праздник – День энергетика. Энергетический вопрос всегда был для Беларуси актуальным и острым. Много лет назад стояла задача заменить поставляемые источники и обрести энергетическую независимость. Настоящее и будущее белорусской энергетики, приоритетные задачи отрасли и перспективные направления деятельности. Об этом и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Андрей Шершень, депутат Мингорсовета, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго». Об открытии подстанций Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Согласитесь, что открытие подстанции «Камвольный комбинат» – это хороший подарок к 956-летию Минска. А в честь Дня энергетика еще один подарок – сдача подстанции «Аэродромная».

Андрей Шершень, депутат Мингорсовета, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго»:

Работа по реконструкции подстанции сетей Минска ведется постоянно, чтобы энергосистема отвечала требованиям, задачам и потребностям, которые ставятся перед ней ввиду развития нашего города. Мы используем электроэнергию все больше и больше в бытовых нуждах. Тем не менее, несмотря на использование энергосберегающих технологий, потребление населением растет от года к году. Какие стратегические задачи стоят перед энергетикой столицы? Какие технологии будущего внедряются?

Андрей Шершень:

Энергосистема не может однажды построиться и больше, как в коконе, не развиваться, не модернизироваться, не производить ремонты. С поддержкой государства в свое время была проведена модернизация генерирующих источников. Соответственно, сегодня мы выполняем плановые работы, которые запланированы каждый год. Это перекладка сетей, строительство новых сетей как тепло-, так и электроснабжения. Это ремонт тех же генерирующих источников, модернизация более экономичных, технологичных мощностей. И сетевое строительство. Еще мы занимаемся модернизацией программного обеспечения, которое направлено на соответствующую автоматизацию всех процессов, в том числе тех, которые связаны с работой с потребителем. Занимаемся заменой приборного учета. Об успешной формуле руководства

Наталья Надольская:

Энергетика в вашей жизни – это осознанный выбор? Андрей Шершень:

Да, абсолютно осознанный выбор. Некоторые влюбляются в энергетику, еще учась в школе, кто-то осознает, когда учится в университете. Я в более сознательном возрасте сменил профиль деятельности, о чем никогда не жалел. Мой брат пришел работать в белорусскую энергосистему раньше. Я, глядя на него, увидел, что это действительно мое. Наталья Надольская:

Какую формулу успешного руководства вы для себя вывели? Андрей Шершень:

Чтобы что-то получалось, надо что-то сделать. Формула проста. Нужно понимать, что ты делаешь, для чего. Самое главное – верить и знать, что результат будет. Со своими подчиненными нужно точно так же вести себя, ставить понятные задачи, они должны быть выполнимы. Какие наказы жителей Масюковщины уже выполнены и что еще в планах?

Андрей Шершень:

Практически все наказы выполнены. Из значимого это наказ, выполненный в 2022 году, об окончании строительства ясли-сада № 573 на Голубка. Этот объект действительно нужен людям. Когда его открывали, было видно, что все его ждали, что это значимое событие. О едином дне депутата