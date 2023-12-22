Воскресенский: белорусский безвиз – это угроза для политической элиты Литвы, Латвии и Польши

Принципы открытости, добрососедства и созидания, которые транслирует Беларусь, похоже, все еще чужды руководству Латвии, Литвы и Польши. Такой вывод можно сделать, исходя из их реакции на одобрение Президентом нашей страны инициативы МИДа о продлении безвизового въезда на территорию Беларуси граждан соседних нам государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время действия безвизового режима уже более 770 тысяч человек посетили Беларусь. Основная масса – это литовские граждане: свыше 350 тысяч человек. Что, конечно, вызывает опасения у руководства соседних стран, ведь их соотечественники видят реальную обстановку в Беларуси и она сильно разнится с той картиной, которую рисует западная пропаганда.

Поэтому, например, МИД Латвии выступил с обращением к гражданам своей страны с предостережением об опасности посещения Беларуси из-за возможных провокаций в отношении их в нашей стране. А МИД Литвы вообще еще в ноябре вещал о том, что их соотечественников в Беларуси могут незаконно задержать и завербовать.

Отметим, изначально решение о безвизовом въезде соседей было принято в апреле 2022-го. Это реакция официального Минска на создание трудностей в пересечении сопредельных нам границ Евросоюза гражданами Беларуси. Фактически сразу к нам стали приезжать латыши, литовцы и поляки, хотя тамошние власти пытаются их предостеречь от таких поездок – запугивают и даже вывешивают агитационные плакаты прямо в пунктах пропуска.

Еще в начале года Александр Лукашенко озвучил нашу позицию по этому вопросу, что примечательно, во время встречи с зарубежными журналистами. «Мы особо не паримся». Лукашенко прокомментировал закрытие погранпереходов. Кстати, поездки соседей в Беларусь становятся интенсивнее в зимний период. По опыту 2022 года, чаще других приезжают жители приграничных регионов, чтобы закупиться необходимыми товарами по приемлемым ценам. В том числе топливом, которое у нас вдвое дешевле. Впрочем, интересы обычных жителей вверенных им стран руководителей Латвии, Литвы и Польши (как и многих других их союзников) вообще не волнуют.

Юрий Воскресенский, политолог:

Министерство иностранных дел Латвии, узнав о том, что Президент Республики Беларусь принял решение продлить безвиз для наших уважаемых соседей, выпустило специальное заявление, где говорит о том, что посещение Беларуси – это угроза национальной безопасности Латвии. В какой-то мере, вы знаете, они, наверное, и правы. Объясню почему. Когда латыш (в данном случае) посетит Беларусь, увидит наши цены на топливо, нашу плату за газ, за свет, за продукты, за медицинские услуги, за стоматологию, в том числе и в частных центрах, естественно, по возвращении в Латвию он задаст вопрос: а почему у него цены в 3-4-5 раз выше? И это действительно угроза безопасности, но не Латвии. Как раз таки в латвийских национальных интересах взаимодействовать конструктивно. Это угроза тем политическим элитам, которые сейчас захватили власть в Латвии, Литве, Польше. И не отдают ее, не отдают простому народу.