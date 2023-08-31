Болтон и Помпео сулили Лукашенко золотые горы за отворот от России. Как Запад пытается разделить Союзное государство

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):

С Януковичем же сработало.

Григорий Азаренок:

Да, но уже тогда, еще до 2020 года, 2019 – начало 2020 года, он отказал. Болтон и Помпео уехали ни с чем.

Владимир Соловьев:

Ну как ни с чем? Они уехали с планом уничтожения. Они уехали с очевидным пониманием, что значит надо задействовать план Б. Никакого сомнения. Но опять же, когда американцы выполнили обещание, которое они давали? Старика Мубарака в Египте они же кинули. Вот уже был преданным. Каддафи, которого французы любили в засос, а потом его же отдали на растерзание. Этим верить нельзя – другой народ. Ну и Лукашенко же изменился, как я понимаю. Я понимаю почему. Не знаю его личное, просто смотрю историю с нашей стороны. Ведь Александр Григорьевич с самого начала хотел создать некий союз славянский.