Болтон и Помпео сулили Лукашенко золотые горы за отворот от России. Как Запад пытается разделить Союзное государство
Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.
Григорий Азаренок, СТВ:
Совсем недавно из пранка блестящих Вована и Лексуса стало известно, что Джон Болтон, Майк Помпео приезжали к Александру Лукашенко и сулили золотые горы за отворот от России.
Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):
С Януковичем же сработало.
Григорий Азаренок:
Да, но уже тогда, еще до 2020 года, 2019 – начало 2020 года, он отказал. Болтон и Помпео уехали ни с чем.
Владимир Соловьев:
Ну как ни с чем? Они уехали с планом уничтожения. Они уехали с очевидным пониманием, что значит надо задействовать план Б. Никакого сомнения. Но опять же, когда американцы выполнили обещание, которое они давали? Старика Мубарака в Египте они же кинули. Вот уже был преданным. Каддафи, которого французы любили в засос, а потом его же отдали на растерзание. Этим верить нельзя – другой народ. Ну и Лукашенко же изменился, как я понимаю. Я понимаю почему. Не знаю его личное, просто смотрю историю с нашей стороны. Ведь Александр Григорьевич с самого начала хотел создать некий союз славянский.
Григорий Азаренок:
Он с этим пришел на выборы, санкции ввели в 1997-м именно за Союзное государство.
Владимир Соловьев:
Кто резко выступал против? Москва, Чубайс, который сделал все возможное.
Григорий Азаренок:
Для белорусов Чубайс – это не Москва.
Владимир Соловьев:
Ельцин, который боялся Лукашенко, его колоссальной популярности, поэтому и слушал Чубайса. И Чубайс, который был готов пойти на любую подлость, лишь бы не допустить этого союза. Что должен был Лукашенко? Он вообще не понимал, что происходит. То есть я к вам чистым сердцем, а у вас что происходит?
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