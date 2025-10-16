Какой продукт нельзя употреблять в пищу при повышенном давлении – узнали у врача
Каждый третий человек на планете страдает от высокого давления. С каждым годом это число растет. Одно из самых опасных последствий этого – инсульт. Но высокое давление может привести к инфаркту, сердечной недостаточности и другим серьезным заболеваниям.
Сергей Чуприк, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:
Повышением артериального давления принято считать увеличение цифр выше 140 на 90. Параллельно повышение может проявляться разными симптомами – типа головной боли, головокружения, тремора, чувство жжения в грудной клетке или голове. При повышенном артериальном давлении две самые частые ошибки – это, первое, люди не обращаются за медицинской помощью вообще. Второе – начинают заниматься самолечением.
Если у кого-то из ваших близких высокое давление, риск заболеть увеличивается и у вас. Но не только наследственность влияет на развитие недуга. Избыточный вес, недостаток физической активности и неправильное питание – все это может повышать давление.
Андрей Авдеюк, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:
Не только у пожилых людей повышается давление, но также и у молодежи тоже повышается. Может встречаться и в 20, и в 30 лет. Давление артериальное может подниматься и в стрессовых ситуациях. Немаловажный фактор – это большое потребление соли, натрия хлорида. Как правило, при выявлении артериальной гипертензии рекомендации есть, чтобы люди не употребляли больше пяти граммов в сутки соли.
Многие люди могут долго жить с высоким давлением и не чувствовать никаких симптомов. Но это не значит, что все в порядке. Помните, раннее выявление и лечение высокого давления – залог долгой и здоровой жизни.
Сергей Чуприк:
В ходе обследования пациента набираются различные анализы крови. Также назначается полное обследование сердца. В обследование сердца входит УЗИ сердца, суточное мониторирование артериального давления и желательно холтеровское мониторирование артериального давления. Далее обследуют пациента по системам. По системам – это значит проверяют все: и органы брюшной полости, и эндокринную систему, и нервную систему. Ищут причину повышения артериального давления.
Вера Позняк, корреспондент:
Иногда повышенное давление может стать серьезной угрозой для жизни. Если вы чувствуете сильную головную боль, тошноту и головокружение, а цифры тонометра зашкаливают – это повод вызвать скорую помощь.
Андрей Авдеюк:
До приезда скорой необходимо лечь, открыть окошко, обеспечить свежий воздух. Воротник расстегнуть, если он застегнут.
Сергей Чуприк:
Можно также прибегнуть к дыхательной гимнастики. Это задержка дыхания на вдохе с постепенным, если есть такая возможность, увеличением временного промежутка задержки дыхания. Есть стандартные препараты, которые применяются при повышении давления, такие как каптоприл или моксонидин. Они принимаются под язык, то есть рассасываются.
Измеряйте давление утром и вечером в спокойной обстановке и записывайте результаты. Ведение дневника поможет врачу лучше понять вашу ситуацию. Записывайте не только цифры, но и обстоятельства измерения. Например, после физической нагрузки или на фоне стресса. Не забудьте указать, когда вы принимали лекарство и как себя чувствовали.
Сергей Чуприк:
Первая реакция человека, который обращается к врачу, и врач назначает таблетки: «Что таблетки нужно пожизненно принимать?» Если доктор назначил вам специализированное лечение, значит оно обязательно к исполнению. Таблетки нужно принимать каждый день регулярно. Обязательно в одно и то же время, как назначил вам врач. Причем не следует отменять препараты, если цифры давления стабилизировались. Они стабилизировались именно, потому что доктор назначил вам нужные препараты.
*На правах рекламы.