Какой продукт нельзя употреблять в пищу при повышенном давлении – узнали у врача

Каждый третий человек на планете страдает от высокого давления. С каждым годом это число растет. Одно из самых опасных последствий этого – инсульт. Но высокое давление может привести к инфаркту, сердечной недостаточности и другим серьезным заболеваниям.

Сергей Чуприк, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:

Повышением артериального давления принято считать увеличение цифр выше 140 на 90. Параллельно повышение может проявляться разными симптомами – типа головной боли, головокружения, тремора, чувство жжения в грудной клетке или голове. При повышенном артериальном давлении две самые частые ошибки – это, первое, люди не обращаются за медицинской помощью вообще. Второе – начинают заниматься самолечением. Если у кого-то из ваших близких высокое давление, риск заболеть увеличивается и у вас. Но не только наследственность влияет на развитие недуга. Избыточный вес, недостаток физической активности и неправильное питание – все это может повышать давление.

Андрей Авдеюк, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Не только у пожилых людей повышается давление, но также и у молодежи тоже повышается. Может встречаться и в 20, и в 30 лет. Давление артериальное может подниматься и в стрессовых ситуациях. Немаловажный фактор – это большое потребление соли, натрия хлорида. Как правило, при выявлении артериальной гипертензии рекомендации есть, чтобы люди не употребляли больше пяти граммов в сутки соли. Многие люди могут долго жить с высоким давлением и не чувствовать никаких симптомов. Но это не значит, что все в порядке. Помните, раннее выявление и лечение высокого давления – залог долгой и здоровой жизни. Сергей Чуприк:

В ходе обследования пациента набираются различные анализы крови. Также назначается полное обследование сердца. В обследование сердца входит УЗИ сердца, суточное мониторирование артериального давления и желательно холтеровское мониторирование артериального давления. Далее обследуют пациента по системам. По системам – это значит проверяют все: и органы брюшной полости, и эндокринную систему, и нервную систему. Ищут причину повышения артериального давления.

Вера Позняк, корреспондент:

Иногда повышенное давление может стать серьезной угрозой для жизни. Если вы чувствуете сильную головную боль, тошноту и головокружение, а цифры тонометра зашкаливают – это повод вызвать скорую помощь. Андрей Авдеюк:

До приезда скорой необходимо лечь, открыть окошко, обеспечить свежий воздух. Воротник расстегнуть, если он застегнут. Сергей Чуприк:

Можно также прибегнуть к дыхательной гимнастики. Это задержка дыхания на вдохе с постепенным, если есть такая возможность, увеличением временного промежутка задержки дыхания. Есть стандартные препараты, которые применяются при повышении давления, такие как каптоприл или моксонидин. Они принимаются под язык, то есть рассасываются.