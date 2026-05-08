Новости по тегу #Андрей Авдеюк

«Это заболевание довольно сильно распространено. Очень часто его называют тихим убийцей, потому что мы не чувствуем симптомов».
В состоянии диабета поджелудочная железа не может производить достаточное количество инсулина, или клетки организма становятся менее чувствительными к этому гормону.
Немаловажный фактор – большое потребление соли. При выявлении артериальной гипертензии есть рекомендации, чтобы люди не употребляли больше пяти граммов в сутки соли.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00