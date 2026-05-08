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Новости по тегу #Андрей Авдеюк

Какое давление считается артериальной гипертензией? Врач медцентра «Нордин» рассказал о заболевании
08 мая 2026 07:18

Какое давление считается артериальной гипертензией? Врач медцентра «Нордин» рассказал о заболевании

Из-за чего развивается сахарный диабет и как снизить риски осложнений? Рассказали специалисты «Нордин»
21 февраля 2026 12:38

Из-за чего развивается сахарный диабет и как снизить риски осложнений? Рассказали специалисты «Нордин»

Какой продукт нельзя употреблять в пищу при повышенном давлении – узнали у врача
16 октября 2025 11:44

Какой продукт нельзя употреблять в пищу при повышенном давлении – узнали у врача

Есть несколько признаков. Как отличить съедобный гриб от ядовитого?
22 июля 2022 14:46

Есть несколько признаков. Как отличить съедобный гриб от ядовитого?

Истёк срок действия. Какие могут быть штрафы за просроченные водительские права?
20 июня 2022 14:10

Истёк срок действия. Какие могут быть штрафы за просроченные водительские права?

Последствия могут быть серьёзные. Что делать, если укусил клещ?
26 апреля 2022 09:26

Последствия могут быть серьёзные. Что делать, если укусил клещ?