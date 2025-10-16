Роль СМИ в продвижении национального экспорта обсудили в Минске

СМИ играют одну из ключевых ролей в продвижении отечественной продукции на зарубежных рынках, а также помогают в поиске новых партнеров. Об этом заявил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов на открытии тематического семинара, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые на одной площадке собрались более сотни участников со всей страны. Это сотрудники предприятий и организаций, которые занимаются вопросами продвижения продукции на рынки зарубежных стран. Пул спикеров также широкий. Среди них представители ведущих печатных и аудиовизуальных СМИ не только Беларуси, но и России, пресс-секретари, менеджеры крупных производств, а также блогеры. Все вместе они вырабатывают конкретные стратегии по позиционированию белорусской продукции на мировом рынке.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: Роль СМИ в экспорте, я считаю, очень огромная. Поэтому сегодня мы ставили цель – познакомить ближе менеджеров наших предприятий, наших экспортеров, пресс-секретарей наших предприятий со средствами массой информации. Потому что посмотрел, у нас более тысячи печатных электронных СМИ в стране.

Сергей Казак, представитель рекламного агентства:

Я считаю, что интернет и средства массовой информации это, наверное, ключевой инструмент выхода на новые рынки, учитывая классические медиа, потому что они на новых рынках дорогие. И самый простой способ – это использовать средства массовой информации и интернет для выхода на новые рынки.

Участники семинара смогли своими глазами увидеть, как производится медиапродукт, заглянуть по ту сторону камеры. Кроме того, победители конкурса среди СМИ «Развитие экспортного потенциала Беларуси» получили свои заслуженные награды.