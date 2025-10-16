Объявлена программа Минского международного кинофестиваля «Лістапад»

История, меняющая взгляд. Объявлена программа XXXI Минского международного кинофестиваля «Лістапад». В 2025 году зрители смогут увидеть около 160 картин из 41 страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фильмом-открытием станет отечественная кинолента «Переломный момент», которая расскажет историю становления белорусского гребца. В целом география фестиваля обширная – зрителей ждут работы из Китая, Турции, Германии, России и других стран. Впервые участие примут представители Вьетнама и Филиппин.

Евгений Арендаревич, председатель Совета Конфедерации союзов кинематографистов стран СНГ :

Совместно с Межнациональным деловым собранием мы также будем делать «Эхо» фестиваля международного, который мы делаем вот уже в этом году второй раз. Это общее житие. Мы будем показывать наши действительно фильмы, которые несут наши глубинные духовно-нравственные ценности.

Кроме уже традиционных номинаций, в этом году появится новая – короткометражки. Также на кинофоруме покажут фильмы, завоевавшие Гран-при в Каннах, Берлине, Венеции и Сан-Себастьяне.