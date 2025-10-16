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Объявлена программа Минского международного кинофестиваля «Лістапад»

16 октября 2025 11:15
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История, меняющая взгляд. Объявлена программа XXXI Минского международного кинофестиваля «Лістапад». В 2025 году зрители смогут увидеть около 160 картин из 41 страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объявлена программа Минского международного кинофестиваля «Лістапад»-2

Фильмом-открытием станет отечественная кинолента «Переломный момент», которая расскажет историю становления белорусского гребца. В целом география фестиваля обширная – зрителей ждут работы из Китая, Турции, Германии, России и других стран. Впервые участие примут представители Вьетнама и Филиппин.

Объявлена программа Минского международного кинофестиваля «Лістапад»-4

Евгений Арендаревич, председатель Совета Конфедерации союзов кинематографистов стран СНГ :
Совместно с Межнациональным деловым собранием мы также будем делать «Эхо» фестиваля международного, который мы делаем вот уже в этом году второй раз. Это общее житие. Мы будем показывать наши действительно фильмы, которые несут наши глубинные духовно-нравственные ценности.

Кроме уже традиционных номинаций, в этом году появится новая – короткометражки. Также на кинофоруме покажут фильмы, завоевавшие Гран-при в Каннах, Берлине, Венеции и Сан-Себастьяне.

Объявлена программа Минского международного кинофестиваля «Лістапад»-6

Дмитрий Маринин, программный директор основного конкурса неигровых фильмов кинофестиваля «Лістапад»:
Какие-то фильмы, наверное, сейчас россияне стараются привозить, они, может быть, и выйдут в прокат, а какие-то фильмы – никогда. Какие-то фильмы, которые просто для массового зрителя нет смысла закупать, поэтому их можно будет увидеть только на «Лістападзе», только один раз. Поэтому вас ждет просто счастье.

Открытие состоится 31 октября во Дворце Республики. Завтра, 17 октября, стартует продажа билетов на сеансы. Посмотреть фестивальные ленты можно будет не только в столичных кинотеатрах, но и в других регионах страны. 

# Кино # Евгений Арендаревич

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