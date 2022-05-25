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В фестивале «Славянский базар в Витебске» в 2022-м примут участие более 5000 артистов из 25 стран

25 мая 2022 07:19
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Новости Беларуси. Традиционный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в 2022 году пройдет с 13 по 18 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы приоткрывают завесу тайны над новыми идеями и планами любимого праздника не только белорусов.

В фестивале «Славянский базар в Витебске» в 2022-м примут участие более 5000 артистов из 25 стран-1

Известно, что в 2022 году участие в форуме примут более 5 000 артистов из 25 стран. Самые крупные делегации приедут из Беларуси и России. Немалый интерес к событию и у жителей Прибалтики, которые заранее бронируют билеты. К слову, дирекция фестиваля запустила специальную акцию, продавая первую 1 000 билетов по символической цене. Их осталось уже немного. Впервые в этом году, помимо 20 концертных и танцевальных локаций, откроется специальная для молодежи, где пройдет ночь электронной музыки, а также разместятся фуд-корты.

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Фотофакт

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