В фестивале «Славянский базар в Витебске» в 2022-м примут участие более 5000 артистов из 25 стран

Новости Беларуси. Традиционный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в 2022 году пройдет с 13 по 18 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы приоткрывают завесу тайны над новыми идеями и планами любимого праздника не только белорусов.

Известно, что в 2022 году участие в форуме примут более 5 000 артистов из 25 стран. Самые крупные делегации приедут из Беларуси и России. Немалый интерес к событию и у жителей Прибалтики, которые заранее бронируют билеты. К слову, дирекция фестиваля запустила специальную акцию, продавая первую 1 000 билетов по символической цене. Их осталось уже немного. Впервые в этом году, помимо 20 концертных и танцевальных локаций, откроется специальная для молодежи, где пройдет ночь электронной музыки, а также разместятся фуд-корты.