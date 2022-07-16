«Воркута здесь». В Витебске проходит турнир национальных танцев

Новости Беларуси. На «Славянском базаре» 16 июля зажигают самые талантливые и активные, как и полагает в День молодежи. Город стал одной большой творческой площадкой. Можно прочувствовать атмосферу праздника, только выйдя на улицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площади Свободы проходит IX Международный турнир национальных танцев. Около 100 пар со всех уголков Беларуси, а так же соседних российских областей демонстрируют мастерство исполнения кадрили, польки и даже такого вида пляски под названием базар. Впрочем, найти чему удивиться можно на улице Суворова. Здесь настоящий творческий калейдоскоп.

Особый интерес вызывает у гостей фестиваля международный праздник кузнечного мастерства. Здесь можно увидеть не только выставку изделий, но и посмотреть, как работают мастера.

Убеждаемся в том, что наша Беларусь богата ремесленниками, традициями. И я думаю, что мы их будем все вместе продолжать благодаря таким прекрасным праздникам.

Все улыбаются, все подскажут, на что сесть, куда пойти. Кто толкается, никто ни на кого даже не озлобится. В общем, Воркута, Север, Карское море, Ледовитый океан здесь гуляет, на этом празднике.

Волнующим обещает быть вечер для участников Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. 16 июля первый день творческого состязания. На сцену Летнего амфитеатра выйдут вокалисты из 14 стран. Белоруска Анна Трубецкая выступит под номером 11. Пожелаем ей удачи!