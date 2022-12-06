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Бренд GNL выпустил новую коллекцию меховых изделий. Можно приобрести даже детские модели

06 декабря 2022 09:01
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Дизайн-центр GNL – это белорусское предприятие по пошиву и реализации меховых изделий. GNL – гениальное, национальное, любимое.

Бренд GNL выпустил новую коллекцию меховых изделий. Можно приобрести даже детские модели-1

В этом году мы создали уникальную коллекцию 2022-2023 года. Ноу-хау этой коллекции – добавление пальтовых тканей в сочетании с мехом.

Бренд GNL выпустил новую коллекцию меховых изделий. Можно приобрести даже детские модели-4

Светлана Иванова, заместитель начальника управления по пошиву и реализации изделий из натурального меха, дизайнер ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» бренда GNL:
Каждый художник-модельер, дизайнер одежды должен обязательно при создании коллекции учитывать три основных фактора. Первое – современный внешний вид изделия. Второе – удобный крой. И третье – следование современным модным тенденциям. Соответственно, принт на изделии должен быть интересным, современным. В этом сезоне я остановила свой взгляд на принте анималистического направления.

Бренд GNL выпустил новую коллекцию меховых изделий. Можно приобрести даже детские модели-7

Наше производство владеет уникальной меховой технологией, которая называется «меховая интарсия», для создания таких изделий, где рисунок вшивается внутрь мехового полотна. Хочется показать изнанку изделия, потому что такой технологией в Беларуси владеет только наша компания. Это не покраска, не принт, который наносится сверху каким-то образом. Это полностью ручной труд.

Бренд GNL выпустил новую коллекцию меховых изделий. Можно приобрести даже детские модели-10

Пальтовые ткани в коллаборации с мехом норки. Выполнены, опять-таки, на меховой технологии «интарсия». Силуэт оверсайз до сих пор удерживает лидирующие позиции. Сейчас очень большой ассортимент одежды идет именно с углубленной проймой. За счет этого человеку удобно находиться за рулем.

Бренд GNL выпустил новую коллекцию меховых изделий. Можно приобрести даже детские модели-13

В этом году актуальны длинные пальто, поэтому мы, конечно же, разрабатывали изделия, которые гораздо длиннее стандартной длины. Изделие тоже декорировано стилизованным принтом анималистического настроения.

Бренд GNL выпустил новую коллекцию меховых изделий. Можно приобрести даже детские модели-16

Коллекция должна сочетать в себе единую идею. Все изделия должны гармонично сочетаться друг с другом. Коллекция насчитывает порядка 20 изделий. Это небольшая капсульная коллекция. По цветовой гамме хочется отметить, что мы брали спокойные тона, пастельные, пудровый, сапфир, перл. При этом с достаточно яркими активными вкраплениями, чтобы изделие заиграло, стало притягательным, интересным и необычным.

Бренд GNL выпустил новую коллекцию меховых изделий. Можно приобрести даже детские модели-19

Не удержалась и сделала пару изделий, которые бы вызвали восторг. Красный цвет, конечно же. Что еще, как не он? Это самый яркий, сексуальный цвет, который вызывает только восхищение. Особенно мужского пола. Мы делаем такие милые аксессуары, сумочки двусторонние. Модная тематика – сумка-подушка.

Бренд GNL выпустил новую коллекцию меховых изделий. Можно приобрести даже детские модели-22

Наше производство имеет возможность изготавливать изделия из стриженой норки. Бархатное покрытие, плюшевое. Такую шубку вы можете надеть как осенью, так и ранней весной. Новая интересная застежка. Не на крючках, а на кнопках, что также делает изделие универсальным.

Бренд GNL выпустил новую коллекцию меховых изделий. Можно приобрести даже детские модели-25

Изюминкой нашей коллекции стала детская жилетка. Сейчас мы уже приняли заказы на изготовление таких маленьких жилеток, а также маленьких курточек. Именно детский ассортимент. Очень приятно, что наша работа не осталась незамеченной.

*На правах рекламы.

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# Реклама # общество # Светлана Иванова # Фотофакт

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