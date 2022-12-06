«Горько мне за Францию». Каким странам нужен сильный лидер, а каким лучше и без него?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Важно отметить, что альянсы на данный момент уходят на второй план. И сейчас время государств со своим курсом, со своим видением. И время ярких лидеров. Мы не зря вспоминали господина Шольца, или возьмем государства, которые больше по территории, по военному потенциалу, нежели Республика Беларусь. Но нет яркого лидера, невнятная внешняя политика, поэтому с мнением государства никто не считается.

Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, политолог (Россия):

Я разделяю ваше мнение по поводу лидера. Конечно, у государства должен быть яркий лидер, безусловно. Это человек, который должен вести за собой нацию, определять задачи, цели этой нации и своим личным примером сплачивать эту нацию. Я не совсем согласен с вами по поводу того, что альянсы уступают сегодня место на мировой арене. В зависимости от того, какие это альянсы. Если это как НАТО, где все подчинены Соединенным Штатам и играют по правилам, установленным США, да, такой альянс никому не нужен. Потому что Соединенные Штаты являются эксплуататором этого альянса.

А вот такой альянс, как БРИКС, где все равные государства и они объединились для того, чтобы вместе сотрудничать на равных условиях, уважая друг друга, учитывая национальные интересы и так далее. Я думаю, таких союзов должно быть больше. Безусловно, должны быть национальные лидеры, которые будут отстаивать национальные интересы того или иного государства. По поводу Европейского союза, давайте обратим внимание, ведь сейчас нет в Европе лидеров, которые способны отстаивать национальные интересы. И это неслучайно. Соединенные Штаты воспитывают этих людей, все они прошли подготовку в США. Соединенные Штаты делали такие фильтры, что к власти никто не может прийти. Вот Ле Пен есть во Франции. Замечательная женщина, которая отстаивает национальные интересы. Где она? Избирают какого-то Макрона, неизвестно откуда взявшегося. Надежда Сасс:

Нет, всем известно, откуда он взялся и кто за ним стоит. Виктор Литовкин:

Не хочу никого обидеть, избирают мужа своей учительницы. Но разве это лидер Франции? Надежда Сасс:

Он представитель глобалистских элит, поэтому за ним такая крыша. Виктор Литовкин:

Разве это человек, которые заменил Миттерана, де Голля? Горько мне за Францию.

Надежда Сасс:

Олег, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, если говорить о Соединенном Королевстве, могло бы оно занять определенное место в многополярном мире? Есть ли шанс у концепции глобальной Британии воплотиться в жизнь? Или если же мы говорим о необходимости иметь яркого лидера, в данном случае в Британии его нет. Или, возможно, вы не согласитесь со мной?

Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:

Вы совершенно правы. Кстати, это интересный пример многогранности политического процесса. Действительно есть нации, есть политические культуры, традиции, где отсутствие сильного лидера влечет к возникновению неизбежного хаоса, распада и так далее. И, наоборот, иначе построенные структуры, где очень сильный консолидированный истеблишмент, который из своей среды может выделить сильного лидера, может не выделить. Таких политических объединений не так много. Но та же Великобритания – это яркий пример. Мало стран, где мы можем наблюдать такое политическое шапито, которое происходит регулярно в Соединенном Королевстве. Даже в этом году мы наблюдали просто фантасмагорические цирковые истории, связанные с кризисом, с уходом через 40 дней после прихода на пост. Некоторые шутят, что Лиз Трасс стала премьером, чтобы только проводить в последний путь английскую королеву Елизавету – это единственное, чем она запомнится.