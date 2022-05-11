Сендайский сквер, Ботанический сад и парк Дружбы народов. Здесь можно посмотреть на цветущую сакуру

Новости Беларуси. По центральной аллее до центрального партера и первый поворот направо. Это самый короткий путь в Ботаническом саду Минска к дереву сакуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По центральной аллее до центрального партера и первый поворот направо. Это самый короткий путь в Ботаническом саду Минска к дереву сакуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На родине, в Японии, они расцветают минимум на месяц раньше. Там любование цветением вишни – национальная традиция. Процесс напоминает жителям Страны восходящего солнца о красоте и быстротечности жизни.
В нашем Ботаническом саду растет около 20 деревьев сакуры, а также сад магнолий родом из Японии, насчитывающий более 10 видов этих растений.
Андрей Котов, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
В настоящее время в саду цветет не только сакура, но и магнолии. Можно их посмотреть в саду до конца мая, если погодные условия позволят и будет не очень жарко.
Кроме Ботанического сада деревья японской вишни в Минске можно увидеть в Сендайском сквере и парке Дружбы народов.
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