Сендайский сквер, Ботанический сад и парк Дружбы народов. Здесь можно посмотреть на цветущую сакуру

Новости Беларуси. По центральной аллее до центрального партера и первый поворот направо. Это самый короткий путь в Ботаническом саду Минска к дереву сакуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На родине, в Японии, они расцветают минимум на месяц раньше. Там любование цветением вишни – национальная традиция. Процесс напоминает жителям Страны восходящего солнца о красоте и быстротечности жизни.

В нашем Ботаническом саду растет около 20 деревьев сакуры, а также сад магнолий родом из Японии, насчитывающий более 10 видов этих растений.