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Сендайский сквер, Ботанический сад и парк Дружбы народов. Здесь можно посмотреть на цветущую сакуру

11 мая 2022 11:48
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Новости Беларуси. По центральной аллее до центрального партера и первый поворот направо. Это самый короткий путь в Ботаническом саду Минска к дереву сакуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сендайский сквер, Ботанический сад и парк Дружбы народов. Здесь можно посмотреть на цветущую сакуру-1

На родине, в Японии, они расцветают минимум на месяц раньше. Там любование цветением вишни – национальная традиция. Процесс напоминает жителям Страны восходящего солнца о красоте и быстротечности жизни.

Сендайский сквер, Ботанический сад и парк Дружбы народов. Здесь можно посмотреть на цветущую сакуру-4

В нашем Ботаническом саду растет около 20 деревьев сакуры, а также сад магнолий родом из Японии, насчитывающий более 10 видов этих растений.

Сендайский сквер, Ботанический сад и парк Дружбы народов. Здесь можно посмотреть на цветущую сакуру-7

Андрей Котов, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
В настоящее время в саду цветет не только сакура, но и магнолии. Можно их посмотреть в саду до конца мая, если погодные условия позволят и будет не очень жарко.

Сендайский сквер, Ботанический сад и парк Дружбы народов. Здесь можно посмотреть на цветущую сакуру-10

Кроме Ботанического сада деревья японской вишни в Минске можно увидеть в Сендайском сквере и парке Дружбы народов.

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# Растения и цветы # общество # Андрей Котов # Фотофакт

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