Головченко в Могилёве: строительные организации не должны решать свои проблемы за счёт населения

Новости Беларуси. Строительные организации не должны решать свои проблемы за счет населения. Таким мнением поделился сегодня премьер-министр во время своего рабочей поездки в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко отметил, что строительная отрасль является своеобразным индикатором экономических процессов в стране, поэтому правительство озабочено тенденциями, которые наблюдаются в этой сфере. В последнее время организации затрудняются исполнять заключенные договоры в связи с фактическим ростом цен на стройматериалы. Чтобы повлиять на экономическую ситуацию на рынке, а также сократить спекулятивные факторы, государство считает нужным вмешаться и отрегулировать цены.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Глобального регулирования или предельных цен, как мы поступали по продуктам питания, не планируется. Тем не менее будет принят в ближайшее время ряд нормативных документов, которые позволят держать под контролем рост цен на строительные работы. В том числе Министерство архитектуры и строительства планирует расширить государственное регулирование на материалы и сырье, которое применяется при строительстве. Но будет сделано это достаточно мягко.