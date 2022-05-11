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Головченко в Могилёве: строительные организации не должны решать свои проблемы за счёт населения

11 мая 2022 13:47
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Новости Беларуси. Строительные организации не должны решать свои проблемы за счет населения. Таким мнением поделился сегодня премьер-министр во время своего рабочей поездки в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко в Могилёве: строительные организации не должны решать свои проблемы за счёт населения-1

Роман Головченко отметил, что строительная отрасль является своеобразным индикатором экономических процессов в стране, поэтому правительство озабочено тенденциями, которые наблюдаются в этой сфере. В последнее время организации затрудняются исполнять заключенные договоры в связи с фактическим ростом цен на стройматериалы. Чтобы повлиять на экономическую ситуацию на рынке, а также сократить спекулятивные факторы, государство считает нужным вмешаться и отрегулировать цены.

Головченко в Могилёве: строительные организации не должны решать свои проблемы за счёт населения-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Глобального регулирования или предельных цен, как мы поступали по продуктам питания, не планируется. Тем не менее будет принят в ближайшее время ряд нормативных документов, которые позволят держать под контролем рост цен на строительные работы. В том числе Министерство архитектуры и строительства планирует расширить государственное регулирование на материалы и сырье, которое применяется при строительстве. Но будет сделано это достаточно мягко.

Головченко в Могилёве: строительные организации не должны решать свои проблемы за счёт населения-7

Инвестиции, которые были направлены в строительную отрасль, в нынешних условиях стали серьезным подспорьем. Сырьем и материалами Беларусь обеспечивает себя почти на 90 %.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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