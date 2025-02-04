«Горячая линия» КГК по вопросам бесхозных авто работает 4-5 февраля

Звонить следует на короткий номер 191 с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 часов. Информацию о таких фактах (с указанием адреса и фотоподтверждением) также можно высылать в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля. Напомним, автомобиль признается не эксплуатируемым, если он не используется более шести месяцев. После обращения в местный исполком или ГАИ в течение 15 дней должен быть установлен собственник бесхозных автосредств. Если такие сведения отсутствуют или хозяин машины в течение 13 дней не привел в надлежащее состояние транспортное средство, автомобиль принудительно перемещают на охраняемую стоянку. Если же собственник в течение трех месяцев не забрал свой транспорт с охраняемой стоянки и не возместил затраты, то в суд подается заявление о признании автомобиля бесхозяйным, также собственник возмещает затраты по перемещению и хранению машины.