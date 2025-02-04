Юным футболистам Гродненской области вручили сертификаты на покупку спортинвентаря

Спорт – это рекорды, секунды и постоянное движение. А еще молодость людей, способных показывать высокие результаты. Чтобы детский спорт развивался, юные футболисты из разных районов Гродненской области получили сертификаты на покупку мячей. Такие подарки ребятам подготовил футбольный клуб «Неман» – обладатель Кубка Беларуси и серебряный призер чемпионата страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественной обстановке сертификаты воспитанникам спортивных школ региона вручил председатель областной федерации футбола Андрей Хмель. Новый спортинвентарь будет способствовать развитию игры номер один. Особенно важна такая поддержка для команд из небольших городов.

Максим Малаховский, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

У нас есть совместные планы с АБФФ, ассоциацией белорусского футбола, по развитию футбола, в том числе и детского, и в рамках этой программы мы реализуем данные проекты, более того, детям нужен эффект соревновательности. Просто так тренироваться, оттачивать элементы технические не так интересно, а вот соревновательный эффект – это всегда хорошо. Это поддерживает, во-первых, их желание продолжать заниматься футболом и продолжать заниматься тем видом спорта, который они выбрали.

Церемония вручения сертификатов завершила соревнования. Победу в турнире среди юношей 2014 года рождения одержала команда из Лиды.