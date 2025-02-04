В Беларуси запустили цифровую платформу для региональных инициатив

В этот перечень могут быть включены бизнес-идеи субъектов малого и среднего бизнеса. Они могут претендовать на кредитные ресурсы на особых условиях. При этом инвестпроект должен соответствовать нескольким критериям: реализовываться за пределами столицы и областных центров, а также прилегающих к ним районов; быть значимым для социально-экономического развития региона; предусматривать создание новых или модернизацию существующих производств, объектов инфраструктуры, туризма, отдыха или медобслуживания; обеспечивать создание не менее пяти новых рабочих мест либо трудоустройство дополнительно пяти человек на уже действующем предприятии. Реализовать свои самые смелые и оригинальные идеи и зарабатывать на них – заявки с перспективными бизнес-проектами уже принимаются.