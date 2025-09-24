Психолог Денис Северов: «Гипноз – это лишь способ введения человека в состояние транса»

Гипноз – наука или мистификация, иллюзия или реальный способ влияния на человека? Можно ли с помощью гипноза вылечить онкологию или покорить спортивный Олимп? Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
«Действует как боевая машина» – зачем спортсмены практикуют гипноз, объяснил мастер восточных единоборств.
Денис Северов, психолог-гипнолог:
В отношении гипнотерапии – это не миф. Это просто состояние, скажем так, когда колебания, частота вашего ума с бета, переходят на альфа и тета-волны. Это состояние промежуточное между сном и бодрствованием. Вы находитесь в состоянии транса. Гипноз – это лишь способ введения человека в состояние транса. Транс – вы минимум два раза в день погружаетесь в него, когда просыпаетесь и засыпаете. Скорее всего раз 10-15, когда вы за рулем о чем-то замечтались, задумались – это нормальное, естественное, полезное состояние.
Наталья Надольская, ведущая:
Это говорят: как очнулся?
Денис Северов:
Как немножко подзависнуть – это и есть состояние транса.
Юрий Святокум, ведущий:
Гипнолог может это сделать самостоятельно какими-то инструментами?
Денис Северов:
Хороший гипнолог не вводит человека в транс. Он создает условия, где человек вводит себя в транс сам.
Наталья Надольская:
Раньше были часы.
Денис Северов:
Это отключение внимания.
Наталья Надольская:
Сейчас тоже так работают? Такими же способами?
Денис Северов:
Задача часов и фиксации внимания на чем-то – я сначала забираю ваше внимание, начинаю управлять им и перевожу с внешнего на внутреннее. С уровня сознательного на уровень бессознательного, с коры на подкорку.
Подробности в видео.
Фото: pixabay