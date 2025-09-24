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Психолог Денис Северов: «Гипноз – это лишь способ введения человека в состояние транса»

24 сентября 2025 17:22
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Гипноз – наука или мистификация, иллюзия или реальный способ влияния на человека? Можно ли с помощью гипноза вылечить онкологию или покорить спортивный Олимп? Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

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Психолог Денис Северов: «Гипноз – это лишь способ введения человека в состояние транса»-2

Денис Северов, психолог-гипнолог:
В отношении гипнотерапии – это не миф. Это просто состояние, скажем так, когда колебания, частота вашего ума с бета, переходят на альфа и тета-волны. Это состояние промежуточное между сном и бодрствованием. Вы находитесь в состоянии транса. Гипноз – это лишь способ введения человека в состояние транса. Транс – вы минимум два раза в день погружаетесь в него, когда просыпаетесь и засыпаете. Скорее всего раз 10-15, когда вы за рулем о чем-то замечтались, задумались – это нормальное, естественное, полезное состояние.

Наталья Надольская, ведущая:
Это говорят: как очнулся?

Денис Северов:
Как немножко подзависнуть – это и есть состояние транса.

Юрий Святокум, ведущий:
Гипнолог может это сделать самостоятельно какими-то инструментами?

Денис Северов:
Хороший гипнолог не вводит человека в транс. Он создает условия, где человек вводит себя в транс сам.

Психолог Денис Северов: «Гипноз – это лишь способ введения человека в состояние транса»-4

Наталья Надольская:
Раньше были часы.

Денис Северов:
Это отключение внимания.

Наталья Надольская:
Сейчас тоже так работают? Такими же способами?

Денис Северов:
Задача часов и фиксации внимания на чем-то – я сначала забираю ваше внимание, начинаю управлять им и перевожу с внешнего на внутреннее. С уровня сознательного на уровень бессознательного, с коры на подкорку.

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Психология # Денис Северов # Наталья Надольская

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