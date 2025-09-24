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Спрос растёт по всей стране – в Беларуси усилят подготовку специалистов для издательской сферы

24 сентября 2025 17:20
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В Беларуси начнут готовить больше специалистов для издательской сферы, об этом заявил заместитель министра информации Денис Езерский. Запрос на таких работников есть по всей стране, особенно в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профильное ведомство призвало полиграфические предприятия и профильный вуз активнее использовать возможности целевой подготовки.

Спрос растёт по всей стране – в Беларуси усилят подготовку специалистов для издательской сферы-2

Вопросы обучения молодых кадров для издательской сферы обсудили в Белорусском государственном технологическом университете. Встреча прошла с участием работников вуза, представителей ведущих издательств и полиграфических предприятий страны. Также состоялся открытый диалог с первокурсниками факультета принттехнологий и медиакоммуникаций.

Спрос растёт по всей стране – в Беларуси усилят подготовку специалистов для издательской сферы-4

Михаил Красуцкий, студент 1 курса Белорусского государственного технологического университета:
Мне здесь очень нравится, я очень счастлив, что я сюда поступил. Я пришел на встречу, чтобы задать вопросы по поводу работодателей, куда я могу потом в дальнейшем пойти работать. И в принципе узнать, что моя профессия будет значить в будущем.

Спрос растёт по всей стране – в Беларуси усилят подготовку специалистов для издательской сферы-6

Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:
Мы видим сегодня, какое внимание уделяется в стране книгоизданию. Мы сегодня заинтересованы в этих специалистах. И мы хотим сегодня донести важность получаемой профессии до первокурсников. Это сегодня очень важная, идеологически важная работа, которую они будут делать. Не важно, на каком участке работы ты будешь задействован: будешь ты работать в издательской сфере либо ты будешь работать с оборудованием в дальнейшем.

Спрос растёт по всей стране – в Беларуси усилят подготовку специалистов для издательской сферы-8

В ходе встречи специалисты изучили материально-техническую базу факультета и встретились со студентами. Будущие наниматели рассказали о перспективах развития отрасли, условиях труда, возможности карьерного роста. Обсудили, как обучить будущие кадры работать с новейшим полиграфическим оборудованием, применять цифровые технологии в верстке и дизайне, а также безопасно использовать искусственный интеллект.

# Высшее образование в Беларуси # Денис Езерский

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