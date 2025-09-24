Спрос растёт по всей стране – в Беларуси усилят подготовку специалистов для издательской сферы

В Беларуси начнут готовить больше специалистов для издательской сферы, об этом заявил заместитель министра информации Денис Езерский. Запрос на таких работников есть по всей стране, особенно в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профильное ведомство призвало полиграфические предприятия и профильный вуз активнее использовать возможности целевой подготовки.

Вопросы обучения молодых кадров для издательской сферы обсудили в Белорусском государственном технологическом университете. Встреча прошла с участием работников вуза, представителей ведущих издательств и полиграфических предприятий страны. Также состоялся открытый диалог с первокурсниками факультета принттехнологий и медиакоммуникаций.

Михаил Красуцкий, студент 1 курса Белорусского государственного технологического университета:

Мне здесь очень нравится, я очень счастлив, что я сюда поступил. Я пришел на встречу, чтобы задать вопросы по поводу работодателей, куда я могу потом в дальнейшем пойти работать. И в принципе узнать, что моя профессия будет значить в будущем.

Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:

Мы видим сегодня, какое внимание уделяется в стране книгоизданию. Мы сегодня заинтересованы в этих специалистах. И мы хотим сегодня донести важность получаемой профессии до первокурсников. Это сегодня очень важная, идеологически важная работа, которую они будут делать. Не важно, на каком участке работы ты будешь задействован: будешь ты работать в издательской сфере либо ты будешь работать с оборудованием в дальнейшем.