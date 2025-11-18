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15 новых автобусов «Нёман» появились в автопарке Минской области

18 ноября 2025 17:38
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Маршрут построен. 15 новых автобусов «Неман» прибыли в автопарки Минской области и уже на этой неделе начнут курсировать по самым востребованным маршрутам между столицей и городами-спутниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По поручению главы государства были поставлены дополнительные машины, которые помогут разгрузить линии с наибольшим пассажиропотоком.

15 новых автобусов «Нёман» появились в автопарке Минской области-2

Горожане отмечают, что появление новых автобусов заметно улучшит повседневные поездки: увеличение числа рейсов и сокращение интервалов движения должно не только снизить переполненность на остановках и сократить время ожидания в часы пик, но и повысить комфорт поездок. Ожидается, что регулярные и менее загруженные рейсы облегчат путь к работе и учебе для пассажиров.

Валерия Гончаренок:
Автобусы – это очень хорошо, потому что в маршрутках очень мало было места, большие очереди. И в Минск учащимся и рабочим было очень тяжело добираться.

Андрей Гришин:
Все новое нужно, конечно же, это прекрасно. Новые автобусы – новая безопасность. Это комфорт, тепло. Естественно, большое количество людей будет перевозиться.

Три новых автобуса «Неман» направлены в автопарк №15 города Дзержинска, где сейчас завершаются оформление и технический осмотр. В пятницу планируется выход машин на тестовые рейсы по маршруту Дзержинск – Минск. При положительных результатах и устранении возможных замечаний с понедельника автобусы начнут курсировать на регулярной основе.

15 новых автобусов «Нёман» появились в автопарке Минской области-4

Александр Новиков, директор филиала «Автомобильный парк №15» Дзержинска:
В данный момент проходят регистрация, получение разрешительных документов, техническое обслуживание, приготовление автобусов для работы на линии. Автобусы комфортные, оснащены кондиционерами с индивидуальными ячейками к каждой паре пассажиров. Вместимость автобуса – 29 посадочных мест.

Это пополнение стало частью масштабного обновления автопарков: в текущем году Минская область получила около 200 автобусов различной вместимости. Только на этой неделе шесть машин прибыли в автопарк №3 города Борисова, еще шесть – в автопарк №18 города Жодино.

# Транспорт Беларуси # Александр Новиков

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