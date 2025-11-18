15 новых автобусов «Нёман» появились в автопарке Минской области

По поручению главы государства были поставлены дополнительные машины, которые помогут разгрузить линии с наибольшим пассажиропотоком.

Маршрут построен. 15 новых автобусов «Неман» прибыли в автопарки Минской области и уже на этой неделе начнут курсировать по самым востребованным маршрутам между столицей и городами-спутниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горожане отмечают, что появление новых автобусов заметно улучшит повседневные поездки: увеличение числа рейсов и сокращение интервалов движения должно не только снизить переполненность на остановках и сократить время ожидания в часы пик, но и повысить комфорт поездок. Ожидается, что регулярные и менее загруженные рейсы облегчат путь к работе и учебе для пассажиров.

Валерия Гончаренок:

Автобусы – это очень хорошо, потому что в маршрутках очень мало было места, большие очереди. И в Минск учащимся и рабочим было очень тяжело добираться.

Андрей Гришин:

Все новое нужно, конечно же, это прекрасно. Новые автобусы – новая безопасность. Это комфорт, тепло. Естественно, большое количество людей будет перевозиться.

Три новых автобуса «Неман» направлены в автопарк №15 города Дзержинска, где сейчас завершаются оформление и технический осмотр. В пятницу планируется выход машин на тестовые рейсы по маршруту Дзержинск – Минск. При положительных результатах и устранении возможных замечаний с понедельника автобусы начнут курсировать на регулярной основе.