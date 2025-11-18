Лукашенко – про обещание полешукам! Как собираются развивать Полесье?

Начинаем сегодня с особенной темы. Речь об уникальном регионе Беларуси, который и в силу своих природных особенностей (другого такого попросту нет), и в силу своего экономического потенциала (который, очевидно, раскрыт не на 100 процентов) – в общем, речь о регионе, который требует взвешенного, продуманного и деликатного подхода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно этим объясняется и пристальное внимание Александра Лукашенко к этому региону. 18 ноября во Дворце Независимости детально обсуждали Программу развития Припятского Полесья. Документ определяет стратегию до 2030 года. И это одно из ключевых предвыборных обещаний полешукам – это еще раз напомнил сегодня Президент. Припятское Полесье – это 9 районов, 4 из них находятся в Брестской области, еще 5 – в Гомельской. На землях удивительной красоты проживают 350 тысяч человек – это как население целого областного центра. Научно обоснованная мелиорация с учетом современных природных вызовов; деликатное сельское хозяйство; инвестиционные проекты в экономике; развитие туристического потенциала – вот что должно определять ближайшее будущее этой территории. Репортаж Евгения Пустового.

Полесье. Припятское Полесье. Не просто регион. И не только госпрограмма. Это одна из опор белорусского пути и показатель эффективности управленческих стратегий страны. Сегодня Первый четко и емко обозначил государственную задачу. Лукашенко: нужны конкретные мероприятия, которые поспособствуют развитию Полесья на века.

Богатство страны – в наличии своих уникальных регионов. Это места силы и формирования национального кода. Для Германии это утраченная Пруссия, для Франции – Прованс. В Беларуси это Полесье, колыбель нашего этноса. Этим краем восхищался еще отец истории Геродот. Может, это и исторический миф. Регион очень любим белорусским Батькой. Михаил Русый, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области:

Сегодняшняя программа – это продолжение того дальнего разговора, который Президент начал в 1996 году. Я помню, по дубом он посмотрел и сказал: «Полешуки – это соль земли белорусской, это люди, которые могут многое решать, а этот край должен быть приведен в идеальный порядок и стать жемчужиной». А это уже реальность. Вот эти кадры первых лет президентства. Про эту встречу – процесс президентской инициации – Первый неоднократно вспоминает. А полешуков называет белорусами в квадрате.

Они меня сейчас цитировали, что я на телевидении говорю. Они каждое слово ловят. И доброе слово – особенно для полешука. Наш род белорусский пошел отсюда. Это наше сердце здесь, здесь – на Полесье. Лукашенко вспоминает, как его принимали на Полесье когда-то: нашли меня чем пугать – я из деревни сам. Это был начальный период строительства современной белорусской государственности. Наше Полесье выбиралось из болота. Люди даже без хлеба сидели.

Затем окрепшая экономика осилила первую программу Припятского Полесья. Деревни стали краше, а производственные показатели лучше. Михаил Русый:

Учитывая природную скромность главы государства, он говорит всегда: вы мне говорите, где плохо, а то, что хорошо, это вроде бы хорошо. Работа сделана главой государства очень огромная. В разы выросли экспорт, потенциал валовой продукции, реализация, производство продукции сельского хозяйства, промышленность. У нас «Гранит» лежал, сейчас «Гранит» – это уникальное предприятие, его восстановили, Микашевичский. Туровский молочный комбинат. Вначале 140 тонн молока в сутки. Президент, когда контролировал строительство моста через Припять, он потом поставил задачу: «Чего там 130 тонн? Хотя бы на 500 тонн молока в сутки и подтянуть всю территорию». Сейчас они под 700 тонн перерабатывают молока. Помню, в 1996-м году дорога Житковичи – Лясковичи была песчаная, три колеи, трактор туда или уазик мог ходить. И сегодня посмотрите. Тысячи километров дорог хороших к населенных пунктам было поставлено. Михаил Русый – коренной и исконный полешук. Справедливо, что именно он отвечает за управленческий сиквел по развитию Припятского Полесья. Тем более он уполномоченный представитель главы государства в Брестской области. Поручение Первого было дано во время областных «Дожинок» в Микашевичах. Это было одно из ключевых предвыборных обещаний Александра Лукашенко полешукам. Лукашенко: нужны конкретные мероприятия, которые поспособствуют развитию Полесья на века. Читайте здесь.

Программу Первый своим указом утвердил в конце прошлого года. Это был почитай новогодний подарок полешукам. А что уже успели сделать, Александр Лукашенко в преддверии совещания оценил с высоты вертолетного полета и управленческого опыта. Поиск правильных решений круглые сутки. Подробности. Первая программа реально растормошила Полесье, нынешний этап – сугубая конкретика. Под какой проект, сколько денег и ожидаемый результат. Эффект должны заметить не только участники регионального проекта, но именно те, ради кого все это совершается, люди. Чтобы им хотелось оставаться дома.

Сергей Довгялло, председатель правления СПК «Дружба-Автюки»:

Все основные вопросы – это качество жизни в регионах. То, что делается в настоящий момент, все делается для людей. Развитие населенных пунктов, благоустройство, создание хороших условий для жизни, создание условий для того, чтобы человек мог заработать хорошие деньги именно на селе. Не думать, что ему необходимо куда-то поехать, а чтобы он применил знания, усилия здесь, на месте. Где он родился – там и пригодился.

Название госпрограммы привязано к гидрониму Припять. Река связывает регион. Пинск, Лунинец, Житковичи, Петриков, Калинковичи. Но так необходимая мелиорация нужна еще и на прилегающих территориях. Поэтому в эту же госпрограмму включили Ганцевичи, Столин, Ельск, Лельчицы. Здесь расположено 665 тыс. гектаров, 420 из них – мелиоративные земли. Мелиорация земель – это как раз и есть государственная задача. Причем помогать готовы даже фермерам. Речь не о бездумном осушении земель. А о круговороте вод Припяти на наших землях. А то получается, наша река несет дань далекому Черному морю.