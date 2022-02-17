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Каким будет Основной закон? Председатель Конституционной комиссии встретился с коллективом «Атланта»

17 февраля 2022 06:49
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Новости Беларуси. Каким будет Основной закон нашей страны? В Беларуси продолжаются диалоговые площадки по разъяснению изменений и дополнений в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз председатель Конституционной комиссии встретился с коллективом компании «Атлант». Спикер рассказал о сущности изменений и дополнений в главный документ страны, отметив важность придания конституционного статуса ВНС при сохранении действующей системы власти.

Каким будет Основной закон? Председатель Конституционной комиссии встретился с коллективом «Атланта»-1

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Сегодня, находясь на встрече с трудовым коллективом «Атлант», я выражаю уверенность, что наши трудовые коллективы, члены трудовых коллективов по всей стране примут активное участие в референдуме. Тем самым подтвердят свое желание и стремление жить в своей стране: мирной, стабильной, вносить посильный вклад в развитие Республики Беларусь.

Каким будет Основной закон? Председатель Конституционной комиссии встретился с коллективом «Атланта»-4

Речь также шла о том, что в обновленной Конституции сохраняется курс на развитие социально ориентированной экономики. Государство регулирует экономическую деятельность в интересах человека и общества. В документе сохранены трудовые гарантии: право на труд, на безопасные условия труда, на получение справедливой и достойной заработной платы.

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# Конституция # общество # Петр Миклашевич # Фотофакт

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