Каким будет Основной закон? Председатель Конституционной комиссии встретился с коллективом «Атланта»

Новости Беларуси. Каким будет Основной закон нашей страны? В Беларуси продолжаются диалоговые площадки по разъяснению изменений и дополнений в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз председатель Конституционной комиссии встретился с коллективом компании «Атлант». Спикер рассказал о сущности изменений и дополнений в главный документ страны, отметив важность придания конституционного статуса ВНС при сохранении действующей системы власти.