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Визитная карточка парадов. Рота почётного караула отмечает годовщину со дня образования

17 февраля 2022 06:21
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Новости Беларуси. То, как виртуозно они исполняют строевые приемы, можно смотреть бесконечно. Свой день рождения сегодня, 17 февраля, отмечает рота почетного караула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визитная карточка парадов. Рота почётного караула отмечает годовщину со дня образования-1

Это элитное подразделение было образовано 17 февраля 1995 года, и с тех пор без него не обходится ни один парад, ни один протокол с участием первых лиц, ни одна встреча иностранных делегаций на высшем уровне. Визитная карточка армии, не иначе. Сюда попадают лучшие из лучших. Рост – не ниже 185 сантиметров, образцовый внешний вид и отменное здоровье. Служить здесь почетно, но и нелегко. За высоким мастерством и завидной выправкой стоит колоссальный труд.

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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