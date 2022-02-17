Визитная карточка парадов. Рота почётного караула отмечает годовщину со дня образования

Это элитное подразделение было образовано 17 февраля 1995 года, и с тех пор без него не обходится ни один парад, ни один протокол с участием первых лиц, ни одна встреча иностранных делегаций на высшем уровне. Визитная карточка армии, не иначе. Сюда попадают лучшие из лучших. Рост – не ниже 185 сантиметров, образцовый внешний вид и отменное здоровье. Служить здесь почетно, но и нелегко. За высоким мастерством и завидной выправкой стоит колоссальный труд.