Какие темы затронет в Послании Президент и что хотят услышать сами белорусы? Мнение экспертов

Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшего политического события – Послания Президента к белорусскому народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предыдущее обращение главы государства состоялось больше года назад. Президент озвучил три главных вопроса в отношении каждого из нас, которые остаются актуальными и сегодня. Готовы ли белорусы платить за собственные оборону и государство, за суверенитет и независимость, быть инициативными и работать на себя. По многим из этих пунктов граждане нашей страны уже явно определились. Об этом красноречивее слов говорят итоги, с которыми мы пришли в 2023-й.

Олег Дьяченко, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В феврале 2022-го мы провели республиканский референдум и подавляющим большинством голосов приняли обновленный вариант Конституции Республики Беларусь. Вопросы обсуждались в Послании, которые касались также и развития социально-экономической ситуации в условиях ведения коллективным Западом санкций в отношении Республики Беларусь. Как показала практика, в течение этого года мы выдержали этот удар, наша экономика функционирует. Геополитическая ситуация меняется практически ежедневно и требует постоянной актуализации. Чего ждут белорусы от предстоящего обращения Александра Лукашенко? Своим мнением поделились эксперты.

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Предстоящее Послание, я практически уверенна в этом, станет эпохальным событием в истории белорусского государства, я думаю, это уже можно считать фактом. Беларусь вступила в новую фазу своего политического развития, поскольку обновленная Конституция дала новый импульс Всебелорусскому народному собранию. И сегодня это уже реально высший представительный орган власти. Еще один очень важный вектор – это вопросы международного и экономического сотрудничества. Согласитесь, глава государства всегда говорит об этом. И каждое, абсолютно каждое Послание этим пронизано.

Вадим Боровик, политолог:

Думаю, что глава государства даст исчерпывающие ответы на то, каким образом белорусская власть будет реагировать на сущие вызовы, а вызовы сегодня серьезные. И действительно, это Послание будет носить достаточно важный характер, я уверен, что мы сумеем, белорусский народ и представители белорусской власти, реализовать те задачи, которые будут поставлены первым лицом.