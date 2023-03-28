Как развилась судебная экспертиза в Беларуси? Побывали в комнате истории судебной медицины

История судебной медицины берет свое начало еще в глубокой древности, рассказали в программе «Центральный регион». Первый дошедший до нас источник, в котором говорится о вскрытии трупа, – индийский медицинский трактат, датируемый первым веком до нашей эры. Однако по-настоящему эта отрасль заявила о своих возможностях лишь в последние десятилетия прошлого века, когда на помощь экспертам пришли достижения биологии и генетики. Не так давно в Молодечно открылась комната истории судебной медицины и криминалистики. Здесь собраны старейшие экспонаты и фотоснимки людей, стоявших у истоков профессии в нашей стране.

Юрий Будо, начальник Молодечненского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Комната истории создавалась руками наших сотрудников, своими силами. Это более 30 фотоаппаратов, все эти аппараты использовались при прибытии на места происшествий в различные периоды различными специалистами. Есть один уникальный фотокорр. Если видели в старинных фильмах, когда фотограф накрывается темной тканью, на фотопластину производилась фотосъемка. Много фототехники. Есть уникальный микроскоп МС-1, сравнительный. В основном его использовали для идентификации сравнительного исследования пуль. Алеся Иванова, корреспондент:

А что это за фотоснимки такие страшные?

Юрий Будо:

Это Франция, конец XIX века, наиболее громкие убийства. В основном это обеспеченные люди были жертвами преступлений. Стенд посвящен судебной баллистике, предметы холодного оружия, которые также мы исследуем, это и кастеты, они напоминают, что были времена, когда даже в нашем благополучном обществе район на район ходил, девушку было сложно проводить до дома.

Также продолжается фототехника и «Ель-С-64», интересный аппарат, все складывается в портативный чемодан. Нам это смешно, потому что у каждого в кармане мобильный телефон, можно тысячи фото делать, а тогда такая техника использовалась успешно. Справа и слева от меня люди, которые стояли у истоков судебной медицины тогдашней Беларуси. Это и Иван Трофимович Титов, который образовал на кафедре патологоанатомической анатомии кафедру судебной медицины. Продолжал его дело Василий Федорович Черваков. Немного судебной криминалистики, поддельные денежные знаки и рукописные заключения экспертов того времени, копии. Альбомы, инструментарий того времени.

Для собственного потребления народ в старину, а некоторые и сейчас, используют такие нехитрые приспособления – самогонный аппарат. Это также продукт, который производят, является объектом экспертиз. Чтобы разрядить обстановку, показать посетителям и ту сторону жизни, мы изготовили такой стенд, посвященный этому делу. Видов исследований очень много. Какая экспертиза пользуется популярностью у простых граждан – подробности здесь. Это комната врача. Здесь изображения первого помещения, которое использовалось в судебно-экспертной области для кабинета. Это здание вблизи железнодорожного вокзала в Минске. Там был организован прием физических лиц, гистологическая лаборатория, а здесь передо мной и первый коллектив. Алеся Иванова:

А что это за стенд с мозгами?

Юрий Будо:

В этом шкафу находятся макропрепараты. Что-то изготовлено нашими силами, что-то подарил нам медуниверситет. Сердце молодого человека, в нижней трети вы видите резаное повреждение. Это мозг человеческий. Из уроков биологии вы знаете, что он состоит из серого и белого вещества. Он представляет собой большой пузырь, наполненный водой. Вот такой мозг, с которым человек дожил до серьезного возраста. Это настоящие органы. На базе комнаты истории проводится вводное занятие по патологоанатомической анатомии, в том числе для медицинского училища.

Справа от меня также макропрепараты, это и череп с огнестрельным повреждением. А верху мы поместили талисман. У нас судебный медик со стажем более 40 лет передал нам в комнату истории после выхода на пенсию кость мамонта.