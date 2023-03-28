Видов исследований очень много. Какая экспертиза пользуется популярностью у простых граждан?

В 2023 году управление Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области отмечает десятилетний юбилей со дня основания, рассказали в программе «Центральный регион». В преддверии праздника во Дворце культуры Молодечно организовали День открытых дверей для школьников. Где каждый смог познакомиться с разными видами судебных экспертиз. Такой уникальной возможностью воспользовались и мы.

Светлана Токуева, государственный медицинский судебный эксперт-психиатр сектора судебно-психиатрических экспертиз Молодечненского МРО ГКСЭ:

Мы представляем человека, судебно-психиатрическую экспертизу, изучаем человека, степень его психического расстройства. Есть оно или отсутствует. И если есть психическое расстройство, насколько оно выражено, насколько оно серьезное.

Алеся Иванова, корреспондент:

Насколько мне известно, многие преступники хотят уйти от ответственности и притворяются психически больными. Как узнать, действительно ли болен человек?

Светлана Токуева:

Это очень сложно: именно симулировать все клинические признаки заболевания. Мы проводим амбулаторную экспертизу, если у нас сомнения возникли по поводу наличия или отсутствия данного заболевания, тогда мы отправляем на стационарную экспертизу, которая проходит в Новинках. Алеся Иванова:

А есть приемы, чтобы распознать, что человек врет? Светлана Токуева:

Допустим, он симулирует какое-то заболевание, человек не уверен, бывает, что забывает, что он говорил в начале, потом в конце говорил, ведет себя агрессивно, раздражительно. Не менее значимые в расследовании виды судебных экспертиз – биологическая и генетическая – изучают происхождение биологических следов человека. Именно с помощью этих экспертиз можно установить происхождение следов на вещественных доказательствах, а также выделить ДНК из клеток человека.

Анна Богачева, государственный судебный эксперт управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области:

Мы изучаем любые клетки, которые есть в нашем организме, будь то клетка крови, спермы, эпителиальные клетки любой ткани и органов нашего организма. Судебно-биологическая экспертиза изучает вещественные доказательства нахождения следов на них, происхождения. В дальнейшем передает все предметы экспертизы для производства судебно-генетической экспертизы. Мы делаем выделение ДНК из клеток и сравнительный анализ. Сравнительный анализ характеристик пятен на вещественном доказательстве, на одежде, на бытовых предметах, на кистях рук подозреваемых, потерпевшего. И сравниваем с характеристиками, генотипом подозреваемых. Далее при помощи наших приборов… Алеся Иванова:

Что это за приборы?

Олег Бондарук, начальник управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области:

Это выставочный образец одной из части генетического анализатора. Это капилляры, та часть генетического анализатора, который участвует именно в анализе ДНК, через них проходит фрагмент ДНК, который нас интересует, который мы анализируем. Кстати, к генетической экспертизе часто прибегают и обычные люди, которые хотят установить биологическое родство для своих личных целей. Анна Богачева:

Это может быть установление родства по материнской линии, по отцовской линии, включая отца, это отдельный профиль, Y-хромосомы мы изучаем. Самый классический вариант – это тройка: предполагаемый отец, мама и ребенок. При одновременном присутствии всех троих с документами производится отбор образцов – кровь и клетки эпителия. Еще один вид судебной экспертизы – баллистическая, исследует огнестрельное оружие. Простым языком – с помощью пуль, оставленных на месте преступления, эксперты устанавливают, из какого вида оружия был произведен выстрел.

Александр Жолудев, главный эксперт управления криминалистических экспертиз и учетов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области:

Данное оружие, которое представлено в экспозиции, находится у нас в коллекции, оно так или иначе проходило по уголовным делам, административным процедурам. Здесь представлено автоматическое оружие, автомат Калашникова, обрезы охотничьего ружья, полностью изготовленное самодельное огнестрельное оружие, а также оружие, которое изготовлено самодельным способом с использованием заводских деталей оружия. Алеся Иванова:

Я вижу пули, то есть по этим пулям мы можем понять, к какому оружию они принадлежат? Александр Жолудев:

Да, при осмотре мест происшествия, когда специалист выбывает на происшествия, связанные с применением огнестрельного оружия, он находит элементы патронов, гильзы, пули. Что касается охотничьего оружия, то это могут быть пыжи, пыжи-контейнеры, прокладки. При их изучении это может дать определенную информацию, хотя бы для установления калибра. Проверить ценные бумаги на подлинность позволяет техническая экспертиза документов. Ее основными объектами являются различные виды бланков, денежные билеты, оттиски печатей и все, что связано с реквизитами документов.

Ирина Шкирандо, старший эксперт отдела криминалистических экспертиз управления криминалистических экспертиз и учетов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области:

У нас в арсенале есть большое количество технических средств. Это представлен видеоспектральный компаратор, здесь есть разные режимы визуализации, наблюдения различных спектров, в том числе ультрафиолет, инфракрасная зона спектра, в которых мы изучаем все виды документов, все бланки. К этому аппарату подключаются компьютеры, и мы на экране можем визуализировать различные виды спектров, которые глазами мы визуализировать не можем. А вот установить тождество либо различие подписи позволяет судебная почерковедческая экспертиза. Проверить оригинальность рукописного текста либо кратких записей помогают специальные увеличительные приборы и микроскопы.

Инна Финская, старший эксперт управления криминалистических экспертиз и учетов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области:

Судебная почерковедческая экспертиза решает идентификационные, диагностические и ситуационные задачи. Основное внимание комитетом уделено решению диагностических задач с полным компонентным составом, когда мы решаем вопрос тождества, проверяем образцы у лица, и с неполным компонентным составом, где нам не предоставлены образцы, но мы решаем вопрос необычности выполнения рукописи или подписи. Установить информационные следы преступления, начиная от геолокации и заканчивая фотографиями в телефоне, позволяет экспертиза радиоэлектронных устройств и электробытовой техники.

Вадим Заровский, эксперт отдела экспертиз компьютерных средств и технологий, фоноскопических и лингвистических экспертиз управления технических экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области:

Часто экспертизы такого рода назначаются по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, это фотографии закладок, видео. Чтобы найти людей, которые помимо преступника также покупали или продавали, то есть выйти на новых преступников. Данный вид экспертизы позволяет получить информацию даже из устройств, которые были разбиты, утоплены. Помимо проведения экспертиз госкомитет ведет криминалистические учеты. Их объектами являются следы рук, отпечатки пальцев, а также обуви и транспортных средств.

Артем Лавриенко, начальник отдела криминалистических учетов управления криминалистических экспертиз и учетов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области:

При работе специалистов на осмотрах мест происшествий и других следственных действий они используют физические методы, то есть это как раз дактилоскопические порошки, они бывают различных видов, то есть это могут быть магнитные, не магнитные. И в зависимости от контрастности поверхности используются – белые, черные, коричневые. Здесь представлен живой сканер, он используется для дактилоскопирования лиц бескрасковым методом. Могу вам продемонстрировать. Будем касаться этой зоны, отображаться будет здесь. И контрольные оттиски, большой палец левой руки. «Это тоже должен кто-то делать». В чем заключается работа судебного эксперта – подробности здесь. Кстати, в управлении судебных экспертиз еще есть передвижная криминалистическая лаборатория. Она оснащена всем необходимым, чтобы выехать на место происшествия, начиная от криминалистического чемодана и заканчивая металлоискателем.

Денис Ивашкевич, заместитель начальника отдела криминалистических экспертиз управления криминалистических экспертиз и учетов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области:

В оснащение криминалистической лаборатории входит как обычные чемоданы криминалиста, мы с собой сегодня взяли большой чемодан, также в штате этой лаборатории имеется чемодан криминалиста. Вверху просто классический набор инструментов для эксперта, чемодан-визит, чемодан-тракт. Ассоциативные названия подразумевают их назначение. То есть визит для изъятия следов биологического происхождения: кровь, волосы, сперма. Чемодан-тракт имеет в свой структуре набор инструментов, веществ для изъятия следов обуви или следов транспорта. У каждого эксперта в чемодане есть маленький набор инструментов в виде пилок, измерительных инструментов. Здесь у нас набор инструментов расширен. Она предусматривает еще работу с высоты, если нужно что-то запечатлеть в большом формате, то можно забраться на крышу. Лестница и платформа позволяет произвести фотосъемку сверху. Сзади еще более расширенный набор инструментов. То, что эксперт не привезет в своем чемодане. Топоры, щетки, магнитные щетки, лопаты. Магнитная щетка, чтобы гильзу искать стреляную, пулю поднять.

Сегодня в управлении Госкомитета проводится более 160 различных экспертиз. Специалисты постоянно осваивают новые виды.