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Люди трут мешочек и оставляют деньги. Где в Минске можно привлечь финансовое благополучие?

28 марта 2023 15:45
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В каждом городе есть свой Млечный путь – места, которые, как звезды, исполняют желания. Вояж по волшебному Минску начинаем на площади Свободы. В сердце города поистине свершаются чудеса, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Люди трут мешочек и оставляют деньги. Где в Минске можно привлечь финансовое благополучие?-1

Елена Драбо, экскурсовод:
Памятник войту главе городского магистрата. В руках наш войт держит лист с привилеем: указано, что город обрел Магдебургское право. Привилей этот город получил в 1499 году.

Люди трут мешочек и оставляют деньги. Где в Минске можно привлечь финансовое благополучие?-4

Елена Драбо:
Во второй руке у нашего войта ключ от города. Посмотрите, он блестит, ведь сюда приходят жители города Минска и гости, те, которые хотят получить свой заветный ключ от новой квартиры.

Люди трут мешочек и оставляют деньги. Где в Минске можно привлечь финансовое благополучие?-7

Живется, у кого денежка ведется. Еще одна магическая координата за углом. Скульптура «Городские весы» сулит финансовое благополучие. Люди трут мешочек, оставляют деньги и стараются пройтись по всем монеткам у подножия памятника. Говорят, работает – фортуна улыбается.

Люди трут мешочек и оставляют деньги. Где в Минске можно привлечь финансовое благополучие?-10

Елена Драбо:
Показывает она сценку из жизни Минска XVI-XVII века. Мы видим купцов, которые взвешивают товар, ведь здесь, на этой площади, была очень активная торговля. Здесь рядышком находится гостиный двор, виленчуки – как раз таки крамы, в которых тоже шла торговля. Если вдруг вы засомневались, правильно ли вам взвесили ваш товар, вы могли пойти в ратушу, там находились городские весы. Товары взвесили бы, вы могли быть уверены в честности продавца. Поэтому как только эта скульптура здесь появилась, сразу появилась примета, что загадывать возле нее нужно как раз таки финансовое благополучие.

Люди трут мешочек и оставляют деньги. Где в Минске можно привлечь финансовое благополучие?-13

Елена Драбо:
Если вдруг этой приметы вам мало, финансового благополучия хочется побольше, то можно еще поехать в район Комаровки. Ведь там у нас тоже скульптура, которая заряжает на финансовое благополучие это «Торговка семечками». Надо взять семечек, подсыпать ей в стакан и желательно еще воробышка погладить, который рядышком с ней сидит.

Люди трут мешочек и оставляют деньги. Где в Минске можно привлечь финансовое благополучие?-16

Если ваша мечта заветная и тайная, то открываем дивную карту на Революционной, 13. Возле дома прописалось «Ухо желаний». Погладьте и прошепчите о самом сокровенном, радостные вести не заставят себя ждать.

Елена Драбо:
Такой подарок городу сделал владелец чайного магазина в Минске Иван Басалыга. В 1999 году такая идея у него родилась, потому что он увидел подобное ухо в Петрозаводске, и потом скульптор Борис Сидоренко воплотил эту идею в жизнь.

Люди трут мешочек и оставляют деньги. Где в Минске можно привлечь финансовое благополучие?-19

Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Набережная Свислочи обросла массой легенд. Если творчество ваш конек, рекомендуем отправиться в гости к любимому Александру Сергеевичу Пушкину. Гений восседает неподалеку от гостиницы «Беларусь» – памятный подарок москвичей к 200-летию поэта. К слову, Пушкин был проездом в белорусских губерниях в 1820 и 1824 годах. А его внучка Наталья Александровна вышла замуж за уроженца Могилева Павла Воронцова-Вельяминова и переехала в имение Вавуличи под Бобруйском.

Люди трут мешочек и оставляют деньги. Где в Минске можно привлечь финансовое благополучие?-22

Елена Драбо:
Помните Медного всадника – героя одного из произведений Александра Сергеевича Пушкина, который оживал по ночам? Так вот, в Минске пошли еще дальше, оживили самого Александра Сергеевича, сделали его легендой. Ведь сюда на набережную Свислочи приходят творческие люди – студенты филологического факультета, журналисты поговорить с Александром Сергеевичем, узнать секреты творчества, вдохновиться. Говорят, что это помогает в экзаменах, что после этого только отличные оценки ждут студентов.

Люди трут мешочек и оставляют деньги. Где в Минске можно привлечь финансовое благополучие?-25

Но это не все сюрпризы. Прогуливаясь по скверу Старостинская Слобода, будьте внимательны, ведь вас могут пронзить стрелы очаровательных Купидонов. Весной они крайне активны. Беседка с ангелочками – топовое место для молодоженов и тех, кто в поисках своего счастья.

Елена Драбо:
Чтобы ваше желание сбылось, нужно зайти внутрь беседки, встать в центр и поднять голову к небесам. Вы уведите небо над собой, ведь там нет крыши, и ваши желания пойдут прямиком к ангелочкам.

Люди трут мешочек и оставляют деньги. Где в Минске можно привлечь финансовое благополучие?-28

Елена Драбо:
Если вдруг у вас еще нет второй половинки, поспешите в Михайловский сквер. Мужчинам нужно присесть к незнакомке, обнять ее и погладить по коленке – ведь это будет обещать вам скорую встречу с вашей избранницей.

Люди трут мешочек и оставляют деньги. Где в Минске можно привлечь финансовое благополучие?-31

Елена Драбо:
А девушкам, чтобы загадать такую встречу, нужно подойти к фигуре прикуривающего. Пускай любовь всегда будет рядом с вами.

Люди трут мешочек и оставляют деньги. Где в Минске можно привлечь финансовое благополучие?-34

Золотые ключи вам в руки. Стоит только поверить и послать запрос во Вселенную. Но на этом волшебство не заканчивается, карту столичных сокровищ продолжим изучать в новых выпусках.

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# Достопримечательности # общество # Фотофакт

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