Люди трут мешочек и оставляют деньги. Где в Минске можно привлечь финансовое благополучие?

В каждом городе есть свой Млечный путь – места, которые, как звезды, исполняют желания. Вояж по волшебному Минску начинаем на площади Свободы. В сердце города поистине свершаются чудеса, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Елена Драбо, экскурсовод:

Памятник войту – главе городского магистрата. В руках наш войт держит лист с привилеем: указано, что город обрел Магдебургское право. Привилей этот город получил в 1499 году.

Елена Драбо:

Во второй руке у нашего войта ключ от города. Посмотрите, он блестит, ведь сюда приходят жители города Минска и гости, те, которые хотят получить свой заветный ключ от новой квартиры.

Живется, у кого денежка ведется. Еще одна магическая координата за углом. Скульптура «Городские весы» сулит финансовое благополучие. Люди трут мешочек, оставляют деньги и стараются пройтись по всем монеткам у подножия памятника. Говорят, работает – фортуна улыбается.

Елена Драбо:

Показывает она сценку из жизни Минска XVI-XVII века. Мы видим купцов, которые взвешивают товар, ведь здесь, на этой площади, была очень активная торговля. Здесь рядышком находится гостиный двор, виленчуки – как раз таки крамы, в которых тоже шла торговля. Если вдруг вы засомневались, правильно ли вам взвесили ваш товар, вы могли пойти в ратушу, там находились городские весы. Товары взвесили бы, вы могли быть уверены в честности продавца. Поэтому как только эта скульптура здесь появилась, сразу появилась примета, что загадывать возле нее нужно как раз таки финансовое благополучие.

Елена Драбо:

Если вдруг этой приметы вам мало, финансового благополучия хочется побольше, то можно еще поехать в район Комаровки. Ведь там у нас тоже скульптура, которая заряжает на финансовое благополучие – это «Торговка семечками». Надо взять семечек, подсыпать ей в стакан и желательно еще воробышка погладить, который рядышком с ней сидит.

Если ваша мечта заветная и тайная, то открываем дивную карту на Революционной, 13. Возле дома прописалось «Ухо желаний». Погладьте и прошепчите о самом сокровенном, радостные вести не заставят себя ждать. Елена Драбо:

Такой подарок городу сделал владелец чайного магазина в Минске Иван Басалыга. В 1999 году такая идея у него родилась, потому что он увидел подобное ухо в Петрозаводске, и потом скульптор Борис Сидоренко воплотил эту идею в жизнь.

Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Набережная Свислочи обросла массой легенд. Если творчество ваш конек, рекомендуем отправиться в гости к любимому Александру Сергеевичу Пушкину. Гений восседает неподалеку от гостиницы «Беларусь» – памятный подарок москвичей к 200-летию поэта. К слову, Пушкин был проездом в белорусских губерниях в 1820 и 1824 годах. А его внучка Наталья Александровна вышла замуж за уроженца Могилева Павла Воронцова-Вельяминова и переехала в имение Вавуличи под Бобруйском.

Елена Драбо:

Помните Медного всадника – героя одного из произведений Александра Сергеевича Пушкина, который оживал по ночам? Так вот, в Минске пошли еще дальше, оживили самого Александра Сергеевича, сделали его легендой. Ведь сюда на набережную Свислочи приходят творческие люди – студенты филологического факультета, журналисты поговорить с Александром Сергеевичем, узнать секреты творчества, вдохновиться. Говорят, что это помогает в экзаменах, что после этого только отличные оценки ждут студентов.

Но это не все сюрпризы. Прогуливаясь по скверу Старостинская Слобода, будьте внимательны, ведь вас могут пронзить стрелы очаровательных Купидонов. Весной они крайне активны. Беседка с ангелочками – топовое место для молодоженов и тех, кто в поисках своего счастья. Елена Драбо:

Чтобы ваше желание сбылось, нужно зайти внутрь беседки, встать в центр и поднять голову к небесам. Вы уведите небо над собой, ведь там нет крыши, и ваши желания пойдут прямиком к ангелочкам.

Елена Драбо:

Если вдруг у вас еще нет второй половинки, поспешите в Михайловский сквер. Мужчинам нужно присесть к незнакомке, обнять ее и погладить по коленке – ведь это будет обещать вам скорую встречу с вашей избранницей.

Елена Драбо:

А девушкам, чтобы загадать такую встречу, нужно подойти к фигуре прикуривающего. Пускай любовь всегда будет рядом с вами.