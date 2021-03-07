Главный принцип – это случайность отбора. Кто будет оценивать рейтинги СМИ в Беларуси?
Новости Беларуси. Об эффективности работы телевидения и радио. Впервые о создании организации, которая будет независимо оценивать рейтинги СМИ, говорили в начале 2019 года на совещании у Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Помогает увидеть, что смотрит телезритель». Показываем, как работает медиаметр и для чего он нужен
Кристина Федорович, корреспондент:
Важный аспект – это грамотная выборка аудитории.
Александр Посталовский, ведущий научный сотрудник Центра социологических и политических исследований БГУ:
Формируется постоянная группа участников исследования – 650 домохозяйств. Подчеркиваю – не респондентов, а именно домохозяйств, тех квартир или домов, где непосредственно будут устанавливаться медиаметры. 650 домохозяйств – это количество, которое необходимо для репрезентативной подачи информации, чтобы она отражала мнение всей телеаудитории. Это городское население.
Мы не проводим исследования в сельской местности. Мы получаем информацию о том, женская у нас аудитория или мужская, кто больше смотрит – женщины или мужчины, какие социально-демографические характеристики влияют на телесмотрение. Порядка 24 % – это возрастная аудитория женщины 55+. Именно такая аудитория в основном определяет телесмотрение.
Кристина Федорович:
Чисто гипотетически у меня дома можно установить медиаметр? Это более субъективные данные или объективные?
Александр Посталовский:
Если установить лично у вас, получается, что вы заинтересованное лицо, а при проведении исследования главный принцип репрезентативности – это случайность отбора.