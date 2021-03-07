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Главный принцип – это случайность отбора. Кто будет оценивать рейтинги СМИ в Беларуси?

07 марта 2021 16:58
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Новости Беларуси. Об эффективности работы телевидения и радио. Впервые о создании организации, которая будет независимо оценивать рейтинги СМИ, говорили в начале 2019 года на совещании у Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Помогает увидеть, что смотрит телезритель». Показываем, как работает медиаметр и для чего он нужен

Кристина Федорович, корреспондент:
Важный аспект – это грамотная выборка аудитории.

Главный принцип – это случайность отбора. Кто будет оценивать рейтинги СМИ в Беларуси?-1

Александр Посталовский, ведущий научный сотрудник Центра социологических и политических исследований БГУ:
Формируется постоянная группа участников исследования – 650 домохозяйств. Подчеркиваю – не респондентов, а именно домохозяйств, тех квартир или домов, где непосредственно будут устанавливаться медиаметры. 650 домохозяйств – это количество, которое необходимо для репрезентативной подачи информации, чтобы она отражала мнение всей телеаудитории. Это городское население.

Мы не проводим исследования в сельской местности. Мы получаем информацию о том, женская у нас аудитория или мужская, кто больше смотрит – женщины или мужчины, какие социально-демографические характеристики влияют на телесмотрение. Порядка 24 % – это возрастная аудитория женщины 55+. Именно такая аудитория в основном определяет телесмотрение.

Главный принцип – это случайность отбора. Кто будет оценивать рейтинги СМИ в Беларуси?-4

Кристина Федорович:
Чисто гипотетически у меня дома можно установить медиаметр? Это более субъективные данные или объективные?

Александр Посталовский:
Если установить лично у вас, получается, что вы заинтересованное лицо, а при проведении исследования главный принцип репрезентативности – это случайность отбора.

# Телевидение в Беларуси # общество # Кристина Федорович # Александр Посталовский # Фотофакт

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