Главный принцип – это случайность отбора. Кто будет оценивать рейтинги СМИ в Беларуси?

Новости Беларуси. Об эффективности работы телевидения и радио. Впервые о создании организации, которая будет независимо оценивать рейтинги СМИ, говорили в начале 2019 года на совещании у Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Посталовский, ведущий научный сотрудник Центра социологических и политических исследований БГУ:

Формируется постоянная группа участников исследования – 650 домохозяйств. Подчеркиваю – не респондентов, а именно домохозяйств, тех квартир или домов, где непосредственно будут устанавливаться медиаметры. 650 домохозяйств – это количество, которое необходимо для репрезентативной подачи информации, чтобы она отражала мнение всей телеаудитории. Это городское население.

Мы не проводим исследования в сельской местности. Мы получаем информацию о том, женская у нас аудитория или мужская, кто больше смотрит – женщины или мужчины, какие социально-демографические характеристики влияют на телесмотрение. Порядка 24 % – это возрастная аудитория женщины 55+. Именно такая аудитория в основном определяет телесмотрение.