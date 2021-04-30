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«Обходить райцентр с песнями и танцами». Как в Минской области вот уже 30 лет возрождают пасхальные традиции?

30 апреля 2021 20:11
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Новости Беларуси. В Клецком районе в преддверии главного православного праздника местные жители провели пасхальный обряд на современный лад: прошлись по улицам райцентра, исполнили старинные песни и поздравили местных с наступающей Пасхой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробности в сюжете Юлии Минич.

«Обходить райцентр с песнями и танцами». Как в Минской области вот уже 30 лет возрождают пасхальные традиции?-1

Юлия Минич, корреспондент:
К празднику, Пасхе, на Клетчине готовятся тщательно. В том числе вспоминают традиционные обряды предков. Например, в этом году будут обходить райцентр с песнями и танцами. И как это будет – узнаем у сотрудников районного центра культуры.

Все нюансы пасхального обряда знает Сергей Иванович Машко. Он занимается возрождением традиций уже 30 лет. Раньше в Клецком районе главный православный праздник проходил не менее масштабно, чем сейчас. Мужчины, звавшиеся кукольниками, обходили дворы односельчан и пели старинные песни. А за добрые пожелания музыкантов одаривали крашеными яйцами, салом и монетами.

«Обходить райцентр с песнями и танцами». Как в Минской области вот уже 30 лет возрождают пасхальные традиции?-4

Вялік святы нам дзень настаў,
Са славай з гробу засіяў.

«Обходить райцентр с песнями и танцами». Как в Минской области вот уже 30 лет возрождают пасхальные традиции?-7

Сергей Машко, заведующий Лазовицким сельским клубом:
Знайшоў матэрыял, гэта ўсе былі зроблены на запісы магнітафона: тэксты песен, як усё праходзіла, як хто хадзіў, як пачыналі, якія песні спявалі, як развітваліся, як адыходзілі кукольнікі. І я сабраў гурт з хлопцаў (восем ці дзесяць). Быў у нас гармонік і барабан, і мы пайшлі спяваць гэтыя песні.

«Обходить райцентр с песнями и танцами». Как в Минской области вот уже 30 лет возрождают пасхальные традиции?-10

В каждом уголке Клецкого района были свои кукольники, и песни звучали на свой лад. А тексты и особенности празднования Светлого Христова Воскресения передавались от старшего поколения младшему.

Олег Матусевич участвует в обряде второй раз.

«Обходить райцентр с песнями и танцами». Как в Минской области вот уже 30 лет возрождают пасхальные традиции?-13

Олег Матусевич, методист Клецкого районного центра культуры:
Я сам родом из деревни, из Островчицы Клецкого района. До 10 лет жил в деревне, поэтому все это видел наяву, помню это, как еще отец ходил. Теперь нравится и хочется это возрождать, перенимать и показывать людям, чтобы люди это не забывали.

Возрождают пасхальные традиции предков местные жители. Сейчас музыканты вовсю репетируют, а в день Пасхи поедут в деревню Рубежи. Там их ждут местные жители.

«Обходить райцентр с песнями и танцами». Как в Минской области вот уже 30 лет возрождают пасхальные традиции?-16

Ольга Пилецкая, методист Клецкого районного центра культуры:
У Рубяжы засталіся ўжо больш такія людзія сталыя. І для іх гэта цэлае свята. Яны ўжо чакаюць нас і просяць, каб хоць дачакацца гэтага Вялікадня, каб прыйшлі гэтыя хлопцы. У вёсцы Застравечча пад кіраўніцтвам Ірыны Цімафееўны Шілінай будзе хадзіць так сама группа кукольнікаў, якія будуць спяваць свае местачковыя, так сама непаўторныя песні.

«Обходить райцентр с песнями и танцами». Как в Минской области вот уже 30 лет возрождают пасхальные традиции?-19

Одна из известных традиций Пасхи – красить яйца. Школьники Клецкого района представили небольшую выставку праздничного символа в Храме Воскресения Христова. Есть здесь и огромное яйцо ручной работы из соленого теста.

«Обходить райцентр с песнями и танцами». Как в Минской области вот уже 30 лет возрождают пасхальные традиции?-22

Протоиерей Матфей Белоус, благочинный Клецкого церковного округа:
Хочется пожелать всем жителям нашего города, нашего района, прихожанам, мирянам добра, здоровья, молитвенного утешения. Ощутить глубину радости в этот праздник, поделиться со своими детьми, внуками, гостями, всеми, кто приезжает.

Праздник Светлой Пасхи действительно объединяет. В этот день миллионы верующих собираются семьями за одним столом, чтобы наполнить дом теплом и уютом.

# Пасха # общество # Юлия Минич # Сергей Машко # Олег Матусевич # Ольга Пилецкая # Протоиерей Матфей Белоус # Фотофакт

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