«Обходить райцентр с песнями и танцами». Как в Минской области вот уже 30 лет возрождают пасхальные традиции?

Новости Беларуси. В Клецком районе в преддверии главного православного праздника местные жители провели пасхальный обряд на современный лад: прошлись по улицам райцентра, исполнили старинные песни и поздравили местных с наступающей Пасхой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробности в сюжете Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

К празднику, Пасхе, на Клетчине готовятся тщательно. В том числе вспоминают традиционные обряды предков. Например, в этом году будут обходить райцентр с песнями и танцами. И как это будет – узнаем у сотрудников районного центра культуры. Все нюансы пасхального обряда знает Сергей Иванович Машко. Он занимается возрождением традиций уже 30 лет. Раньше в Клецком районе главный православный праздник проходил не менее масштабно, чем сейчас. Мужчины, звавшиеся кукольниками, обходили дворы односельчан и пели старинные песни. А за добрые пожелания музыкантов одаривали крашеными яйцами, салом и монетами.

Вялік святы нам дзень настаў,

Са славай з гробу засіяў.

Сергей Машко, заведующий Лазовицким сельским клубом:

Знайшоў матэрыял, гэта ўсе былі зроблены на запісы магнітафона: тэксты песен, як усё праходзіла, як хто хадзіў, як пачыналі, якія песні спявалі, як развітваліся, як адыходзілі кукольнікі. І я сабраў гурт з хлопцаў (восем ці дзесяць). Быў у нас гармонік і барабан, і мы пайшлі спяваць гэтыя песні.

В каждом уголке Клецкого района были свои кукольники, и песни звучали на свой лад. А тексты и особенности празднования Светлого Христова Воскресения передавались от старшего поколения младшему. Олег Матусевич участвует в обряде второй раз.

Олег Матусевич, методист Клецкого районного центра культуры:

Я сам родом из деревни, из Островчицы Клецкого района. До 10 лет жил в деревне, поэтому все это видел наяву, помню это, как еще отец ходил. Теперь нравится и хочется это возрождать, перенимать и показывать людям, чтобы люди это не забывали. Возрождают пасхальные традиции предков местные жители. Сейчас музыканты вовсю репетируют, а в день Пасхи поедут в деревню Рубежи. Там их ждут местные жители.

Ольга Пилецкая, методист Клецкого районного центра культуры:

У Рубяжы засталіся ўжо больш такія людзія сталыя. І для іх гэта цэлае свята. Яны ўжо чакаюць нас і просяць, каб хоць дачакацца гэтага Вялікадня, каб прыйшлі гэтыя хлопцы. У вёсцы Застравечча пад кіраўніцтвам Ірыны Цімафееўны Шілінай будзе хадзіць так сама группа кукольнікаў, якія будуць спяваць свае местачковыя, так сама непаўторныя песні.

Одна из известных традиций Пасхи – красить яйца. Школьники Клецкого района представили небольшую выставку праздничного символа в Храме Воскресения Христова. Есть здесь и огромное яйцо ручной работы из соленого теста.