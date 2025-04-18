Колумнист National Interest Кристиан Орр отметил, что переданные Украине германские танки Leopard оказались малоэффективными на поле боя, хотя Германия имеет репутацию ведущего танкового производителя.
Колумнист National Interest Кристиан Орр отметил, что переданные Украине германские танки Leopard оказались малоэффективными на поле боя, хотя Германия имеет репутацию ведущего танкового производителя.
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Ранее британский историк Найджел Джонс отметил, что Leopard 2 стали для Германии символом ее унижения из-за трудности управления, уязвимости перед беспилотными летательными аппаратами и ограниченной мобильности.