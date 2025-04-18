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NI: немецкие танки Leopard сталкиваются с проблемами в Украине

18 апреля 2025 08:36
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Колумнист National Interest Кристиан Орр отметил, что переданные Украине германские танки Leopard оказались малоэффективными на поле боя, хотя Германия имеет репутацию ведущего танкового производителя.

NI: немецкие танки Leopard сталкиваются с проблемами в Украине-1

Фото: pixabay

Ранее британский историк Найджел Джонс отметил, что Leopard 2 стали для Германии символом ее унижения из-за трудности управления, уязвимости перед беспилотными летательными аппаратами и ограниченной мобильности.

# Оружие и боеприпасы

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