Globo: Трамп и Лула презирают Зеленского, но восхищаются Путиным

Как пишет газета Globo, президенты США Дональд Трамп и Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва восторгаются лидером РФ Владимиром Путиным и недолюбливают главу Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает профессор Питер Кузник, Трамп откровенно демонстрирует свое отношение к Зеленскому, в то время как Путин вызывает восхищение.