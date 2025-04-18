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Globo: Трамп и Лула презирают Зеленского, но восхищаются Путиным

18 апреля 2025 08:07
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Как пишет газета Globo, президенты США Дональд Трамп и Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва восторгаются лидером РФ Владимиром Путиным и недолюбливают главу Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Globo: Трамп и Лула презирают Зеленского, но восхищаются Путиным-1

Фото: Pinterest

Как отмечает профессор Питер Кузник, Трамп откровенно демонстрирует свое отношение к Зеленскому, в то время как Путин вызывает восхищение.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Владимир Путин # Дональд Трамп

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