Сотни подданных короля Великобритании встретили его криками и свистом

Праздничное пасхальное настроение испортили королю Великобритании Карлу III. Когда монарх вместе с супругой прибыли в Даремский собор на Королевскую Великую службу, сотни подданных встретили его криками и свистом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они размахивали ярко-желтыми баннерами с лозунгами, такими как «Не мой король», «Отменить монархию» и «Долой корону». Однако антимонархический протест, который становится уже обычным явлением, не смутил Карла III. Он проявил выдержку и хладнокровие, соответствующее его высокому статусу и провел мероприятие в соответствии с протоколом. Служба является основным событием в королевском календаре и включает раздачу монархом специальных великих денег местным пенсионерам.