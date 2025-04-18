Во Флориде произошла массовая стрельба в университете – есть жертвы

Два человека погибли, еще пятеро получили ранения. В американском городе Талахасси 20-летний мужчина открыл стрельбу в университете штата Флорида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По рассказам свидетелей, молодой человек подъехал к зданию на машине и вышел из нее с ружьем. После чего открыл беспорядочную стрельбу. Однако оружие внезапно заклинило и нападавший вернулся в авто и взял пистолет. Эта заминка позволила людям убежать. Студенты и преподаватели в панике забаррикадировались в аудиториях и общежитиях. Стрелка остановили прибывшие на место ЧП наряды полиции. В ходе завязавшейся перестрелки он был ранен. Как выяснилось, нападавший был студентом университета, однако его мотивы неизвестны.

Уолт Макнил, шериф округа Леон (США):

Это 20-летний Феникс Икнер, студент университета и сын помощницы шерифа округа Леон. Он был давним членом молодежного консультативного совета при офисе шерифа, участвовал в ряде обучающих программ, которые у нас есть. Поэтому для нас неудивительно, что у него был доступ к оружию матери. Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь всех виновных к ответственности.

В полиции отметили, что двое погибших не являлись студентами учебного заведения. В самом университете все занятия отменены до конца недели. Президент США Дональд Трамп называл произошедшее позором и ужасным событием. Но сказал, что не будет добиваться изменений в законах об оружии. Так как по его словам – стреляет не оружие, а люди.