Коллективу Государственного комитета по имуществу представили нового председателя

Коллективу его представил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков. Напомним, накануне главой государства был принят целый ряд кадровых решений. В Госкомимущество Виталий Невера перешел с должности заместителя председателя Гродненского областного исполнительного комитета. В качестве одной из основных задач для нового руководителя Александр Лукашенко обозначил усиление роли Госкомимущества. Время не стоит на месте, поэтому в работу ведомства необходимо внедрять новые прогрессивные технологии. Предстоит упрощение процедур и цифровизация земельных отношений.