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Коллективу Государственного комитета по имуществу представили нового председателя

18 апреля 2025 07:59
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К исполнению обязанностей председателя Государственного комитета по имуществу приступил Виталий Невера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллективу Государственного комитета по имуществу представили нового председателя-2

Коллективу его представил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков. Напомним, накануне главой государства был принят целый ряд кадровых решений. В Госкомимущество Виталий Невера перешел с должности заместителя председателя Гродненского областного исполнительного комитета. В качестве одной из основных задач для нового руководителя Александр Лукашенко обозначил усиление роли Госкомимущества. Время не стоит на месте, поэтому в работу ведомства необходимо внедрять новые прогрессивные технологии. Предстоит упрощение процедур и цифровизация земельных отношений.

# Комитет госконтроля # Виталий Невера

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