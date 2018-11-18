Какие сновские деликатесы попадают на президентский стол? Репортаж СТВ из деревни будущего

Новости Беларуси. Сохранив деревню, сохраним Беларусь. После создания по всей стране около полутора тысяч агрогородков, где есть всё для реализации самого главного – человеческого потенциала, в Год малой родины в нашей стране пошли дальше. И теперь по инициативе Президента мы строим деревни будущего, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Снов – агрогородок, который вошел в пилотный список для реализации проекта. Правды ради стоит сказать, что если все деревни будут такими, какой Снов уже сейчас, это будет большая победа. Но останавливаться на том, что есть, сновчане не планируют. Корреспондент Виктория Ходосок в День работников сельского хозяйства заглянула в будущее белорусской деревни.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Это не город и не деревня – что-то между. И вряд ли кто-то из местных когда-либо пожалуется и скажет: мол, жить в несвижских краях, в Снове, скучно. В стране он один из самых, как говорится, образцовых. Сюда часто привозят зарубежные делегации, чтобы показать нашу деревню будущего.

Снов от Минска буквально в 125-ти километрах. По меркам страны, агрогородок средний: население – 2800 человек. Попасть сюда жить и работать непросто: желающих много. Быстро развиваться место начало 13 лет назад. Школа, детский сад (мест свободных уже нет, впору строить второй), магазины, ресторан с дворцовыми интерьерами, химчистка с итальянским оборудованием.

Несколько месяцев назад открыли еще и детский развлекательный центр.

Если ты маленький ребенок или тебе 10, можно сходить в игровой центр, один час 4 рубля стоит. Еще у нас есть бассейн: детский билет стоит 3 рубля, а взрослый – 4. Есть массаж, 1 минута – 40 копеек. Короче, в Снове жить очень хорошо.

В школе самой есть секции – по теннису, волейболу, баскетболу.

В общем, как сейчас в тренде, на ЗОЖе в Снове большинство. Заплывы в местном бассейне – дело обязательное.

Сделать УЗИ, рентген, сдать анализы, посетить стоматолога – всё это тоже можно сделать, не выезжая: на месте есть своя амбулатория.

Наталья Букато, жительница агрогородка Снов:

Сюда мы переехали два года назад. Я работаю на мясокомбинате. Здесь хорошая зарплата, хорошие условия. В Снове хорошо жить. Здесь своя амбулатория рядом.

Маникюр, педикюр (запись на процедуры на месяц вперед), модные стрижки, покраски – классика жанра салона красоты. Отсюда выходят со свеженьким френчем, трендовым омбре и сногсшибательной укладкой.

Ирина Кухта, парикмахер:

Очереди у нас очень большие. Много разных желаний: кто-то хочет мелирование, кто-то – колорирование.

– То есть в Снове за модой следят?

– Да, очень.

Дела в гору в Снове идут благодаря местному агрокомбинату. Николай Радоман снова встречает гостей и с удовольствием показывает свои владения. Журналисты здесь частые визитеры. Пословица «где родился, там и пригодился» – про него: у руля комбината – 41 год.

Сновское молоко, кефир, колбасы, консервы, копченые цыплята (кстати, технологию их копчения – чешскую – строго держат в секрете) в том числе попадают и на президентский стол.

В общем, комплекс успешный и крепкий. Хозяин лично ездит по многим странам и перенимает опыт у западных коллег.

Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов»:

В хозяйстве по окончанию года будет рентабельность около 20 % в целом. В структуре затрат зарплата у нас больше 900 рублей. У нас есть возможность потихоньку подниматься, увеличивать зарплату. Ну и порядка 25 % производимой собственной готовой продукции мясной и молочной реализуем на экспорт. Сегодня конкурентоспособные на внешних рынках не только по качеству, но и по цене. Председатель Гродненского райисполкома: «Основное – это кадры, это люди, а потом корма, коровы»

То, что обязательно – хорошая работа, достойная зарплата и комфортное жилье. Когда-то всё это оценила семья Митронь. Владимир и Светлана – ветеринары в сновском агрокомбинате. Переехали сюда по распределению и теперь расхваливают прелести сельской жизни.

Светлана и Владимир Митронь, жители деревни Грусково:

Заманили хорошими условиями труда, достойной зарплатой, хорошим коллективом. При сдаче жилья нам дали коттедж, в котором мы живем уже на протяжении 8 лет. Четыре комнаты, порядка 86 квадратных метров жилой площади.

Николай Радоман:

Люди стремятся сюда, потому что они знают, что здесь есть уверенность в завтрашнем дне. Кстати, выплачиваем деткам, которые учатся хорошо, занимают призовые места на районных и областных, республиканских соревнованиях, платим стипендию этим ребятам. «Ты несешь ответственность перед своими людьми, тебя все знают». Николай Радоман рассказал о том, чем живет Несвижский район