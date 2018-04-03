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Председатель Гродненского райисполкома: «Основное – это кадры, это люди, а потом корма, коровы»

03 апреля 2018 15:32
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Новости Беларуси. Кадровые вопросы нельзя решить без повышения престижа труда на селе, уверен наш Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Председатель Гродненского райисполкома: «Основное – это кадры, это люди, а потом корма, коровы»-1

Поэтому ещё одна задача, которую ставит Александр Лукашенко, создание «деревни будущего», в которой жизнь не будет уступать городской. Глава государства озвучил и ряд других требований – повысить продуктивность в молочном скотоводстве и качество кормов, планировать структуры посевов в каждой области.

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Председатель Гродненского райисполкома: «Основное – это кадры, это люди, а потом корма, коровы»-4

Ян Василевский, председатель Гродненского райисполкома:
Я всегда говорю, основное это кадры, это люди, а потом корма, коровы. И диктатура технологий. На каждом этапе: и в растениеводстве, и в животноводстве надо соблюдать технологию.

Председатель Гродненского райисполкома: «Основное – это кадры, это люди, а потом корма, коровы»-7

Сергей Левкович, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома:
Самая главная цель и задача в сельском хозяйстве – эффективная работа. Она начинается со структуры посевных площадей, с технологических процессов, которые проходят на поле, организации работы, дисциплины, технологии в животноводстве. И как результат – максимально получить экономический эффект.

Председатель Гродненского райисполкома: «Основное – это кадры, это люди, а потом корма, коровы»-10

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов»:
Сегодня самое главное – чтобы работала экономика, чтобы каждый квадратный метр давал отдачу, чтобы каждый произведенный литр молока и килограмм мяса был рентабелен для хозяйства. Ну, и самое главное, чтобы он был конкурентоспособен на внешнем рынке.

# общество # Государственная политика в области сельского хозяйства # Фотофакт # Николай Радоман # Сергей Левкович # Ян Василевский

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