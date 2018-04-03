Председатель Гродненского райисполкома: «Основное – это кадры, это люди, а потом корма, коровы»

Новости Беларуси. Кадровые вопросы нельзя решить без повышения престижа труда на селе, уверен наш Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Нужно срочно исправлять положение». Александр Лукашенко провёл совещание по развитию аграрной отрасли

Поэтому ещё одна задача, которую ставит Александр Лукашенко, создание «деревни будущего», в которой жизнь не будет уступать городской. Глава государства озвучил и ряд других требований – повысить продуктивность в молочном скотоводстве и качество кормов, планировать структуры посевов в каждой области. Александр Лукашенко о привлечении кадров в АПК: «Приучайте в сельхозвузах студента с первого года к ферме и к полю»

Ян Василевский, председатель Гродненского райисполкома:

Я всегда говорю, основное – это кадры, это люди, а потом корма, коровы. И диктатура технологий. На каждом этапе: и в растениеводстве, и в животноводстве надо соблюдать технологию.

Сергей Левкович, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома:

Самая главная цель и задача в сельском хозяйстве – эффективная работа. Она начинается со структуры посевных площадей, с технологических процессов, которые проходят на поле, организации работы, дисциплины, технологии в животноводстве. И как результат – максимально получить экономический эффект.