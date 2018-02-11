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«Ты несешь ответственность перед своими людьми, тебя все знают». Николай Радоман рассказал о том, чем живет Несвижский район

11 февраля 2018 18:18
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Новости Беларуси. Где родился, там и пригодился – по такому принципу живет один из самых известных и заслуженных аграриев Беларуси Николай Радоман, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Ты несешь ответственность перед своими людьми, тебя все знают». Николай Радоман рассказал о том, чем живет Несвижский район-1

На своей малой родине в Несвижском районе вот уже много лет он руководит агрокомбинатом «Снов», куда мы на неделе напросились в гости.

«Ты несешь ответственность перед своими людьми, тебя все знают». Николай Радоман рассказал о том, чем живет Несвижский район-4

Об инвестициях в будущее, прибыли «Снов» и детских стипендиях Николай Радоман в сюжете программы «Неделя».

# общество # Сельское хозяйство # Фотофакт # Николай Радоман

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