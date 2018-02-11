«Ты несешь ответственность перед своими людьми, тебя все знают». Николай Радоман рассказал о том, чем живет Несвижский район

Новости Беларуси. Где родился, там и пригодился – по такому принципу живет один из самых известных и заслуженных аграриев Беларуси Николай Радоман, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На своей малой родине в Несвижском районе вот уже много лет он руководит агрокомбинатом «Снов», куда мы на неделе напросились в гости.