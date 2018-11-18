«Песня о Минске» Игоря Лученка стала душой столицы. Рассказываем о Ратуше и показываем её изнутри

Новости Беларуси. Почти 15 лет куранты столичной Ратуши отбивают мотив «Песни о Минске», написанной Игорем Лученком. На неделе пробил последний час композитора – страна простилась с великим музыкантом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка Это как раз тот случай, когда к словосочетанию «композитор Игорь Лученок» не нужно добавлять никаких определений и регалий, хотя их более чем достаточно. Лучше любых слов говорит музыка. «Алеся», «Мой родны кут», «Спадчына» – это только три из множества известных песен, написанных маэстро. Последнее время он был одним из трех народных артистов СССР на всю Беларусь. Теперь их двое – Геннадий Овсянников и Валентин Елизарьев.

Одно из первых больших журналистских интервью ведущей программы «Недели» Юлии Огневой было как раз с Игорем Михайловичем. Встретились они на площади Свободы – тогда окна кабинета председателя Белорусского союза композиторов выходили на Ратушу, где каждый час играла его музыка. В память о маэстро корреспондент Анастасия Дехтяр узнала всё о звуках музыки столичной Ратуши. И оказалось, что это почти детективная история.

Как в нотах и словах можно передать квинтэссенцию Минска – точно живого организма? Отразить дух, музыкой выразить ту самую сущность, которая доводит до мурашек, оголяет и открывает для каждого свое чувство к тому, что обычно кажется повседневным? Но всему свое время…

В библиотеке Белорусской государственной академии музыки нам удалось отыскать оригинал. Это первоисточник «Песни о Минске». Слова – Пимена Панченко, музыка – Игоря Лученка. Композитор в 1976 году чернилами перьевой авторучки так аккуратно разложил звуки, которые мелодично попали в точку сантиментов любого, услышавшего произведение.

Профессор Галина Горелова сейчас попытается остановить время на миг и вспомнить, как это было тогда – почти 40 лет назад. Она была студенткой. Композиторский класс. Легендарный. Стоит на месте и тот рояль, помнящий руки великих белорусских маэстро. Игорь Лученок десятилетия в консерватории работал над преемственностью в разных ипостасях: от преподавателя до ректора.

Галина Горелова, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, профессор Белорусской государственной академии музыки:

Мы у него проходили полифонию как раз в то время, когда было написано произведение «Песня о Минске». На этом инструменте он нам его играл. Это были годы самого пика его популярности. Есть небольшая путаница. Считается, что он из Марьиной Горки, а он говорил: «Пуховичи». «Куда?» – «Я в Пуховичи». Он родился здесь, на улице Маяковского. «Мой родны Мінск, пад небам жураўліным» – мне так нравятся эти слова! Здесь чисто музыкальные свойства, которые, если говорить о вокальной партии, рассчитаны на вокал. Не на то, что человек будет шептать в микрофон или проговаривать. Это не рэп и не хип-хоп. Это настоящий вокал, и его нужно пропеть.

Сохранились в фондах музыкальной академии и хоровой вариант песни, и другие аранжировки. Кстати, для ВИА «Песняры» музыкальную адаптацию сделал Владимир Ткаченко. Одним из первых исполнил «Песню о Минске» Владимир Мулявин. Это был так называемый экспортный вариант: «Песняры» исполняли ее на русском языке.

Проникновенный вариант столичной песни был и в репертуаре Виктора Вуячича. Белорусский мотив стал очень популярным и гремел на бис по всему СССР и за границей.

За десятилетия сменились вкусы и нравы. Есть даже современники, которые к композиции весьма скептически относятся: не актуальны строки якобы – «Минск, под небом журавлиным»... И «листвы тополиной» уже не так и много. Когда-то этими деревьями действительно засаживали город, теперь их скорее искореняют, а на смену высаживают липы и клены.



Часы не сверяю, я просто слушаю мелодию и считаю, сколько ударов.



Тогда решили в союзе композиторов, что будет эта – Игоря Михайловича Лученка.

Этого композитора знаю еще со школы, потому что он к нам в школу приходил. Это замечательные мелодии, поэтому эта мелодия звучит на Ратуше. Этот перекресток в центре Минска действительно музыкальный. Был он символичным и излюбленным и у почетного минчанина Игоря Лученка.

С одной стороны – консерватория, с другой – музыкальная школа, рядом – офис союза композиторов (его маэстро возглавлял почти четыре десятилетия). И Ратуша, на которой вот уже 14 лет «Песня о Минске» ежечасно доказывает, что истинное творчество неподвластно времени.

Как это было? В архивах «Столичного телевидения» нам удалось отыскать сюжет 15-летней давности. Ратуша была отстроена в 2004 году. Тогда же и было принято решение – вперед боя курантов каждого часа должна звучать символичная мелодия. И вот уже почти полтора десятилетия 19 секунд из «Песни о Минске» Лученка громогласно объявляют о том, что время идет.

Суть системы изучаем изнутри. Два раза в месяц проконтролировать механизм и провести техработы приходит часовщик. На третьем этаже Ратуши – своеобразный центр часового управления. В этой келье находится усилитель и часовая станция. В миниатюрной коробочке две кнопки, которыми корректируется время на всех четырех циферблатах.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Мы находимся внутри часового механизма в центре Ратуши. Это часы, с четырех сторон по ним можно сверить время. Также установлены четыре колонки – именно из них доносится та самая мелодия в начале каждого часа.

Акустика техники настроена так, чтобы не создавать неудобства горожанам, но в тоже время, чтобы мелодия звучала четко. Слышите?