Какие сейчас стандарты красоты у моделей? Рассказывает эксперт из Национальной школы красоты

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Обратимся к нашей гостье из Национальной школы красоты. Мода постоянно меняется. Насколько нестандартная внешность привлекательна для подиума?

Ангелина Хилькевич, руководитель модельного агентства Национальной школы красоты:

Нестандартная внешность для подиума всегда была привлекательна. Есть какие-то особенности во внешности. Девочка может быть немного лопоухой, щербинка между зубов и так далее. Это для подиума самое то. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Это называется пикантность, да? Ангелина Хилькевич:

Да, пикантность. Но если мы говорим про коммерческую съемку, то там все-таки необходимо, чтобы лицо было идеальное. Есть разные типажи моделей. Для подиума – высокая, максимально худенькая девочка, потому что одежда отшивается по определенным стандартам, поэтому проще не поменять лекало, а найти другую девочку, которая попадет в этот образ и будет подходить по размерам. Алена Родовская:

А какие сейчас стандарты красоты? Раньше было 90-60-90, а сейчас?

Ангелина Хилькевич:

В 90-х Кейт Мосс, высокая, 180. Сейчас мы говорим о том, что рост от 175, классический рост. Конечно, чем выше, тем лучше. Но у девушек тоже есть свой потолок. Лучше до 185, но для белорусского рынка, как показала практика, лучше, чтобы был рост до 180. По параметрам – бедра. Самый важный параметр. Алена Родовская:

Какие сейчас ценятся бедра? Ангелина Хилькевич:

До 90. 86-88. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У меня 88.

Ангелина Хилькевич:

Это шикарные бедра. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Наверняка эта история как раз таки из модельного бизнеса, когда девочка в детстве была гадким утенком. Она выросла до 16-18 лет, по подиуму она ходит уже как королева. Много ли таких примеров в вашей практике? Ангелина Хилькевич:

Я как раз таки работаю с подростками, самый сложный возраст. Часто к нам приходят девочки очень высокие, худенькие. Из-за того, что в классе все пытаются уравняться к среднему росту, они начинают горбиться и уходить вниз. Здесь важная задача: объяснить ей, что рост – это хорошо и нормально. Для подиума шикарно, если она ростом 177-180. Здесь мы говорим не только про правильную походку, ее научить ходить, но еще провести с ней общение, что ты должна привыкнуть к тому, что это твой рост. Это нормально.