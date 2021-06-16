«Чтобы люди тоже осознавали, что это надо делать». Второй этап вакцинации от коронавируса проходит на ММЗ

Новости Беларуси. Второй этап вакцинации от коронавируса проходит на столичных предприятиях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На Минском моторном заводе рабочих прививают без отрыва от производства в местном медицинском пункте.

Вакцинация проходит в соответствии с требованиями, которые предъявляются к учреждениям здравоохранения: соблюдаются условия хранения препарата, до прививки проводится осмотр врачом, и только после – вакцинация. Причем на выбор можно привиться препаратом российского или китайского производства. Вообще же кампания стартовала на заводе в начале мая – первый компонент получили более 400 человек. Сейчас начался второй этап вакцинации.

Елена Лесик, заведующая общежитием Минского моторного завода:

На сегодняшний день безопасность – это главное, тем более что я работаю с коллективом, у меня в общежитии проживают 460 человек. Поэтому, конечно, надо и показать, что это безопасно, и чтобы люди тоже осознавали, что это надо делать. После первой вакцины самочувствие было, в принципе, нормальное, просто чувствовалось, что немножко пошел процесс температуры, а утром, в восемь утра, я встала уже как огурец, пришла на работу – все замечательно.

Ирина Кривенькая, заведующая здравпунктом Минского моторного завода:

Вторым компонентом на сегодня у нас привиты 240 человек. Второй компонент мы начали прививать с 13 числа. В количестве вакцины мы не ограничены. Сколько у нас будет идти людей, столько будем прививать. По приказу Минздрава мы должны закончить вакцинацию в ноябре.