Насколько часто женщины надумывают себе лишний вес? Рассказала фитнес-тренер

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Из-за лишнего веса комплексуют 7 из 10 женщин. Насколько часто встречается проблема, когда женщины надумывают себе лишний вес? Кто-нибудь из гостей надумывал себе лишний вес в разный период своей жизни?

Виктория Шаколина, фитнес-тренер:

Я фитнес-тренер. Больше всего комплексуют худенькие девчонки. Наверное, это все из-за стандартов красоты, потому что по стандартам красоты не проходит 97 % населения. Нам это все навязывается, девочки смотрят на фитнес-моделей в Instagram, хотят выглядеть так же. Ко мне даже приходила барышня, которая показывала и говорила: «Вот так хочу». Я говорю: «У тебя ноги не такие длинные, что мы сделаем? Их сломаем?» Вопрос лишнего веса, наверное, в голове. Потому что есть девочки, которые с подтянутым телом, но они в теле с грудью, попой, бедрами. Они очень круто выглядят. Они себя любят. Ты смотришь на них и кайфуешь, думаешь, какая она крутая.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Вы их видите в тренажерном зале или на улице та же история? Виктория Шаколина:

Да, в тренажерном.

Екатерина Забенько:

Наверное, женщины, которые имеют какой-то лишний вес и при этом тренируются, выглядят немного по-другому, нежели те женщины, которые имеют лишний вес и ничего не делают.