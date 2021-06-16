Насколько часто женщины надумывают себе лишний вес? Рассказала фитнес-тренер
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Из-за лишнего веса комплексуют 7 из 10 женщин. Насколько часто встречается проблема, когда женщины надумывают себе лишний вес? Кто-нибудь из гостей надумывал себе лишний вес в разный период своей жизни?
Виктория Шаколина, фитнес-тренер:
Я фитнес-тренер. Больше всего комплексуют худенькие девчонки. Наверное, это все из-за стандартов красоты, потому что по стандартам красоты не проходит 97 % населения. Нам это все навязывается, девочки смотрят на фитнес-моделей в Instagram, хотят выглядеть так же. Ко мне даже приходила барышня, которая показывала и говорила: «Вот так хочу». Я говорю: «У тебя ноги не такие длинные, что мы сделаем? Их сломаем?» Вопрос лишнего веса, наверное, в голове. Потому что есть девочки, которые с подтянутым телом, но они в теле с грудью, попой, бедрами. Они очень круто выглядят. Они себя любят. Ты смотришь на них и кайфуешь, думаешь, какая она крутая.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Вы их видите в тренажерном зале или на улице та же история?
Виктория Шаколина:
Да, в тренажерном.
Екатерина Забенько:
Наверное, женщины, которые имеют какой-то лишний вес и при этом тренируются, выглядят немного по-другому, нежели те женщины, которые имеют лишний вес и ничего не делают.
Виктория Шаколина:
Опять же питание, состояние кожи. Допустим, если барышня немного с лишним весом, но правильно питается, у нее не будет целлюлита. Она будет более подтянутой, не будет расхлябанной. То есть разница большая. Но на самом деле тренажерный зал придает очень много уверенности в себе. Ты приходишь в зал, ты занимаешься, хвалишь себя за это. Ты видишь, как ты меняешься. Барышням в тренажерном зале какие-нибудь качки подмигивают, это придает уверенности. Я вижу, как мои девочки расцветают. У моей клиентки был день рождения, она такая вся закомплексованная, не в настроении. Я попросила своего знакомого подарить ей цветы. Она прямо расцвела, она была готова ходить в зал каждый день.
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