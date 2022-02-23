Делегация Мингорисполкома возложила венки и цветы к монументу Победы

Новости Беларуси. День мужества и героизма. В День защитников Отечества к подножью монумента на площади Победы легли венки и цветы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. День мужества и героизма. В День защитников Отечества к подножью монумента на площади Победы легли венки и цветы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
К Вечному огню пришли руководство города, представители силовых структур и ветераны. Каждый почтил память солдат и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Также впервые на вахту памяти заступили курсанты Минского суворовского военного училища.
Андрей Горбатенко, начальник Минского суворовского военного училища:
Очень символично, что нам посчастливилось нести эту вахту именно в праздник, который отмечает весь народ. Суворовцы, лучшие из них, несут эту почетную вахту и отдают дань старшему поколению.
Глеб Радюк, учащийся Минского суворовского военного училища:
Я считаю, что вахта – это очень важно. У меня прабабушка, прадедушка были партизанами. Одновременно тревога, одновременно гордость.
Александр Барсуков, помощник президента – инспектор по Минску:
Хочу поздравить наших ветеранов, молодежь, военнослужащих. Пожелать здоровья.
23 февраля в столице прошли десятки торжеств и акций. В том числе представительницы Белорусского союза женщин посетили с поздравлениями ветеранов и воинские части. Также в эти дни проходят встречи с офицерскими женами.
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