Делегация Мингорисполкома возложила венки и цветы к монументу Победы

Новости Беларуси. День мужества и героизма. В День защитников Отечества к подножью монумента на площади Победы легли венки и цветы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К Вечному огню пришли руководство города, представители силовых структур и ветераны. Каждый почтил память солдат и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Также впервые на вахту памяти заступили курсанты Минского суворовского военного училища.

Андрей Горбатенко, начальник Минского суворовского военного училища:

Очень символично, что нам посчастливилось нести эту вахту именно в праздник, который отмечает весь народ. Суворовцы, лучшие из них, несут эту почетную вахту и отдают дань старшему поколению.

Глеб Радюк, учащийся Минского суворовского военного училища:

Я считаю, что вахта – это очень важно. У меня прабабушка, прадедушка были партизанами. Одновременно тревога, одновременно гордость.