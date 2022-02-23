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Ольга Чемоданова: «Я была знакома с сотрудниками, которые погибли при исполнении долга»

23 февраля 2022 15:19
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Новости Беларуси. День мужества и героизма. В День защитников Отечества к подножью монумента на площади Победы легли венки и цветы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Чемоданова: «Я была знакома с сотрудниками, которые погибли при исполнении долга»-1

К торжественным мероприятиям присоединились и представительницы Белорусского союза женщин. Они возложили цветы к памятнику сотрудникам МВД, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.

Ольга Чемоданова: «Я была знакома с сотрудниками, которые погибли при исполнении долга»-4

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:
Именно это место знаковое. Знаковое, потому что я была знакома с некоторыми сотрудниками, которые погибли при исполнении служебного долга. Это глубокое уважение от нас, от всех женщин столицы. Мы сегодня чествуем наших мужчин, поздравляем их с этим замечательным праздником. Мы понимаем, что каждый из них действительно, это в полном смысле слова, защитник нашего Отечества.

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# День защитника Отечества # общество # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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