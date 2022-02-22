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За попытку срыва референдума возбуждены уголовные дела. Неизвестные разослали СМС о переносе даты голосования

22 февраля 2022 12:18
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Новости Беларуси. За попытку срыва референдума в Беларуси возбуждены уголовные дела. Накануне неизвестные разослали фейковые СМС о переносе даты голосования в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За попытку срыва референдума возбуждены уголовные дела. Неизвестные разослали СМС о переносе даты голосования-1

Установлено, что используя IP-адреса различных иностранных государств, неизвестные осуществили несанкционированный доступ к серверам нескольких организаций, после чего от их имени распространили заведомо ложные сообщения тысячам граждан. Управлением Следственного комитета по Минску возбуждены уголовные дела.

# Референдум

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