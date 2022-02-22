За попытку срыва референдума возбуждены уголовные дела. Неизвестные разослали СМС о переносе даты голосования

Новости Беларуси. За попытку срыва референдума в Беларуси возбуждены уголовные дела. Накануне неизвестные разослали фейковые СМС о переносе даты голосования в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.