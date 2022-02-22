Референдум-2022. Как быть, если вы заболели или прописаны в другом городе. Памятка избирателя

Новости Беларуси. Досрочное голосование на референдуме по Конституции. Уже открыты участки для тех, кто решил прямо сейчас дать ответ на вопрос, который предложен ему в бюллетене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент: 5 293 участка для досрочного голосования сегодня с 10:00 открылись по всей стране. Вы можете досрочно отдать свой голос с 10:00 до 14:00 и 16:00 до 19:00. В основной день голосования, 27 февраля, избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». Два варианта ответа: «да» или «нет», в любом из них ставите галочку. Бюллетень признается недействительным если ее там нет или она стоит в двух графах. Особое внимание хочется уделить вопросам безопасности. Со вчерашнего дня подразделения Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям заступили на усиленный режим работы, также к охране правопорядка на избирательных участках подключились и активисты Белорусского республиканского союза молодежи. Они подключились и по направлению оказания помощи людям с ограниченной возможностью, чтобы те прибыли на избирательные участки.

Константин Герцев:

Еще один вопрос, который часто интересует граждан: что делать если прописан в одном городе, а находишься в другом. В этом случае надо прийти на избирательный участок с договором найма жилого помещения и обратиться к членам избирательной комиссии. Вы проголосуете, а они уже сообщат на ваш избирательный участок по месту прописки. Еще один вопрос: как быть, если вы заболели или находитесь на больничном. Вам надо позвонить на ваш избирательный участок и предупредить, что по тем или иным причинам не сможете проголосовать. Тогда в основной день голосования к вам прибудет специальная группа членов комиссии и вы сможете отдать свой голос.

Что же надо сделать, чтобы отдать свой голос по внесению изменений и дополнений в Конституцию? При себе нужно иметь паспорт или ID-карту, студенческий или военный билет, пенсионное, водительское удостоверение или удостоверение госслужащего.