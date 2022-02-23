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Кухарев: «Мы должны объединиться и сплотиться вокруг того, чтобы защитить нашу Родину»

23 февраля 2022 15:20
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Новости Беларуси. День мужества и героизма. В День защитников Отечества к подножью монумента на площади Победы легли венки и цветы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кухарев: «Мы должны объединиться и сплотиться вокруг того, чтобы защитить нашу Родину»-1

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Вечный огонь является памятью о миллионах погибших наших соотечественников в годы войны. Хотелось бы, чтобы это никогда не повторилось. И сегодня все мы должны объединиться и сплотиться вокруг того, чтобы защитить нашу Родину. Славная задача – обеспечить нашу Родину такой же процветающей, обеспечить ее суверенитет.

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# День защитника Отечества # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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