Какие проекты подготовили в Национальной библиотеке к 9 Мая? Показываем

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Архивные документы, личные вещи и награды участников войны, статьи и очерки военного и послевоенного периодов о подвигах на полях сражений – все это материалы из 14 белорусских музеев, которые собрала на своей площадке Национальная библиотека Беларуси.

Виктория Харитонова, заведующий сектором художественных выставок Национальной библиотеки Беларуси:

В этом году был открыт выставочный проект «За мирное небо». Целью проекта было подчеркнуть роль каждого региона в Великой Победе и отметить те истории, которых немало в городах, деревнях, в каждой из белорусских областей, которые не так хорошо известны широкому кругу зрителей.

Изюминка проекта еще и в том, что он рассказывает о событиях Великой Отечественной войны в обратном хронологическом порядке, начиная от Дня Победы, взятия Берлина, Сталинградской битвы, блокады Ленинграда и заканчивая обороной Брестской крепости.

Тема Великой Отечественной войны и сегодня остается центральной в творчестве писателей, поэтов, художников Беларуси. Национальная библиотека страны открывает выставки, посвященные этим страшным событиям. В 2024 году они были приурочены к юбилею освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, в этом – к 80-летию Великой Победы. И если одни можно посмотреть только в стенах «алмаза знаний», то другие путешествуют, причем не только по нашей стране. В числе таких выставка «Автографы мужества» – это 10 фотопланшетов размером 120 на 85 сантиметров, которые уже побывали в Сербии и Молдове.

Виктория Харитонова:

Проект представляет значимые события Великой Отечественной войны, переданные через факты, через произведение изобразительного искусства, знаковое для своего автора и иллюстрирующее непосредственно это событие и через поэтический текст.