Новости по тегу #Национальная библиотека Республики Беларусь

На сцене выступили белорусские и китайские исполнители: через музыку, стихи и народные танцы зрители прикоснулись к восточной философии.
Именно в этот день в 2006 году Президент страны Александр Лукашенко торжественно открыл новое здание главной книжной сокровищницы страны.
Каждая работа – словно маленькое окно в пространство, где живут искренние эмоции, смелые мечты и удивительное чувство цвета. Начинающие мастера представили произведения, выполненные в самых разных техниках: от нежной акварели и насыщенной гуаши до пастели, войлока и ярких маркеров.
Всего в экспозиции музея книги Национальной библиотеки Беларуси представлено около 300 оригинальных памятников книжно-письменной культуры. Жемчужина коллекции – Библия первопечатника Франциска Скорины.
Экскурсии по библиотеке начались с первых дней открытия здания – 16 июня 2006 года. Попасть внутрь хотели все и зеркальная сокровищница распахнула свои двери.
Выставка будет работать до 28 июня. Посетить ее можно по читательскому билету или пропуску социокультурного центра.
Есть большая коллекция восточных книг, выполненных на арабском языке. Есть коллекция китабо,. которая выполнена татарами, которые жили на территории нашей страны в годы Великого княжества Литовского.
Беларусь в ближайшие часы опустится «Библионочь» – это когда в читальных залах шумно до полуночи. Полюбившийся проект в 2026 году проходит в девятый раз. Акция обещает стать самой масштабной за всю историю.
В тематике – сразу несколько значимых акцентов: Год белорусской женщины, 40-летие чернобыльской аварии и 65-летие первого полета человека в космос.
Программа включает не только экспозиции, но и интерактивные мероприятия, в их числе спектакль «Казкi з куфэрка».
«Национальная библиотека – это не просто красивое здание, но это еще и очень красивое наполнение».
«Сегодня мы уже можем говорить о создании республиканской цифровой платформы, которая направлена, с одной стороны, на цифровизацию информационно-библиотечных процессов, а с другой стороны, на обеспечение широкого доступа пользователей к информационным ресурсам библиотек нашей страны».
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