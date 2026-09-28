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Новости по тегу #Национальная библиотека Республики Беларусь

Китайский Праздник середины осени отметили в Национальной библиотеке Беларуси
28 сентября 2026 06:34

Китайский Праздник середины осени отметили в Национальной библиотеке Беларуси

«Алмаз знаний» отмечает юбилей! Зданию Национальной библиотеки Беларуси исполнилось 20 лет
16 июня 2026 18:54

«Алмаз знаний» отмечает юбилей! Зданию Национальной библиотеки Беларуси исполнилось 20 лет

Выставка детских рисунков «Каляровы сусвет» открылась в Национальной библиотеке Беларуси
01 июня 2026 06:14

Выставка детских рисунков «Каляровы сусвет» открылась в Национальной библиотеке Беларуси

В Национальной библиотеке Беларуси хранится букварь, напечатанный в 1767 году
24 мая 2026 10:40

В Национальной библиотеке Беларуси хранится букварь, напечатанный в 1767 году

Алмазу знаний скоро 20 лет! Что интересного таит в себе Национальная библиотека?
23 мая 2026 12:30

Алмазу знаний скоро 20 лет! Что интересного таит в себе Национальная библиотека?

В Национальной библиотеке открылась фотовыставка, приуроченная к 20-летию здания
20 мая 2026 06:46

В Национальной библиотеке открылась фотовыставка, приуроченная к 20-летию здания

Издание 1481 года – какие уникальные книги есть в фондах Национальной библиотеки Беларуси
08 мая 2026 17:42

Издание 1481 года – какие уникальные книги есть в фондах Национальной библиотеки Беларуси

Экскурсии, квесты и даже игра в «Мафию»! Узнали, как проходит «Библионочь» в Национальной библиотеке
24 апреля 2026 17:32

Экскурсии, квесты и даже игра в «Мафию»! Узнали, как проходит «Библионочь» в Национальной библиотеке

Культурная акция «Библионочь» объединит 149 библиотек по всей стране
23 апреля 2026 07:46

Культурная акция «Библионочь» объединит 149 библиотек по всей стране

Проект «Мир театральных кукол» стартовал в Нацбиблиотеке. Заглянули в закулисье уникальной выставки
21 марта 2026 12:17

Проект «Мир театральных кукол» стартовал в Нацбиблиотеке. Заглянули в закулисье уникальной выставки

Алмаз знаний! Кто чаще всего посещает Национальную библиотеку и какие сокровища там можно найти? Интервью с Вадимом Гигиным
22 февраля 2026 08:49

Алмаз знаний! Кто чаще всего посещает Национальную библиотеку и какие сокровища там можно найти? Интервью с Вадимом Гигиным

Информационные ресурсы библиотек – что известно о республиканской цифровой платформе, узнали у специалиста
05 декабря 2025 17:40

Информационные ресурсы библиотек – что известно о республиканской цифровой платформе, узнали у специалиста