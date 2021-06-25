Это опасное время для людей с хроническими заболеваниями. Как перенести жару?

В Беларуси погодные аномалии. Температура воздуха на этой неделе бьет все рекорды. +36 градусов – настоящая Сахара в центре Европы. Палящий зной в наших широтах в диковинку. Чтобы не испепелиться, принимая солнечные ванны, стоит быть во всеоружии, как наш корреспондент Юлия Пашкевич.

Юлия Пашкевич:

Как я спасаюсь от жары? Я не выхожу на солнце с 12 до 5 вечера, пью много воды, ем легкую пищу, стараюсь проводить время в тени. Был у меня случай, когда я стояла в очереди за квасом, потому что у меня не было с собой воды. Не достояла, упала, когда подходила моя очередь. Ничего страшного, откачали, все закончилось хорошо.

И все же падать в обмороки лучше фигурально. Но устоять на ногах под огненным взором могут не все. Головокружение, обезвоживание, тошнота – частые союзники летних прогулок.

Алексей Рубченя, врач общей практики 39-й городской клинической поликлиники г. Минска:

Первое, что нужно сделать, – это уйти с солнца, найти тень, найти максимально прохладное место, выпить как можно больше жидкости небольшими глотками в течение некоторого времени. Если не становится лучше, то вызвать скорую помощь. Искать свое место под солнцем рекомендуется после 5 часов дня. А лучше прятаться в тень, прихватив с собой охлажденные напитки. 3 литра питьевой воды в сутки – вы свежий огурчик. А вот длительное нахождение в душном транспорте или автомобиле точно превратит вас в вялого овоща.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Взрослые несут ответственность за детей. Родители должны быть не на берегу, а рядом с ребенком на расстоянии вытянутой руки, чтобы если вдруг что-то пойдет не так – быстро среагировать. Взрослым напоминаем, что ни в коем случае не стоит злоупотреблять алкоголем, потому что это вредит здоровью, а на воде может привести к несчастным случаям.

Позаботьтесь и о своих родственниках. Жара крайне опасна для пожилых.

Алексей Рубченя:

У пожилых людей хронические патологии обостряются в жару, у сердечников начинает болеть сердце, у диабетиков поднимается сахар. За такими пациентами надо следить.