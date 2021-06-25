Что делать, если заразился кишечной инфекцией? Рассказывает терапевт

Лето приносит нам солнечные дни, свежие овощи и фрукты, отдых на пляже и кишечные инфекции. Этот недуг может возникнуть внезапно либо спустя несколько часов, а то и суток.
Лето приносит нам солнечные дни, свежие овощи и фрукты, отдых на пляже и кишечные инфекции. Этот недуг может возникнуть внезапно либо спустя несколько часов, а то и суток.
Мария Попова:
В прошлом году летом мы с ребятами поехали на озеро, купили фрукты, овощи и какие-то из них мы не помыли, забыли. После этого у меня случилась кишечная инфекция, было очень плохо, у меня повысилась температура, меня тошнило, знобило, сутки, наверное, я приходила в себя.
Юлия Кожевникова, терапевт:
Причинами является то, что возбудитель попадает в организм человека, в кишечник. Попадает или с немытыми продуктами, или с загрязненной водой, родниковой, не кипяченой.
Первые признаки кишечной инфекции могут напоминать простуду: першение в горле, невысокая температура, но вскоре болезнь «перебирается» в органы пищеварения, и тогда возникают следующие симптомы.
Юлия Кожевникова:
Рвота, жидкий стул, боли в животе, также лихорадка, повышение температуры до 38-39 градусов, слабость, учащенное сердцебиение, бледность кожных покровов, обезвоживание.
Риск получения кишечной инфекции летом достаточно велик, чтобы обезопасить себя и своих детей, которые больше подвержены этому недугу, соблюдайте следующие рекомендации.
Юлия Кожевникова:
Рекомендовано тщательное соблюдение личной и общественной гигиены, мыть руки после посещения туалета, перед приемом пищи, приготовлением продуктов питания, мыть фрукты, овощи, стараться пить кипяченую либо фильтрованную воду.
Для избежания кишечных инфекций врачи напоминают о необходимости обрабатывать детские игрушки, соски, погремушки. А вот что касается скоропортящихся продуктов и полуфабрикатов: храните их в холодильнике при температуре не выше пяти градусов. Всегда лучше предупредить, чем лечить, но если избежать кишечной инфекции не удалось, придерживайтесь следующих рекомендаций.
Юлия Кожевникова:
В течение суток частое дробное питье. Сюда входит вода, чай с сахаром, минералка без газа. Также в стандартную схему лечения входят энтеросорбенты, надо стараться придерживаться диеты. Если пациент не справляется, нарастает температура, жидкий стул, рвота, боли в животе, пациенту незамедлительно рекомендуется вызвать скорую помощь и госпитализироваться.