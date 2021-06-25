Что делать, если заразился кишечной инфекцией? Рассказывает терапевт

Лето приносит нам солнечные дни, свежие овощи и фрукты, отдых на пляже и кишечные инфекции. Этот недуг может возникнуть внезапно либо спустя несколько часов, а то и суток.

Мария Попова: В прошлом году летом мы с ребятами поехали на озеро, купили фрукты, овощи и какие-то из них мы не помыли, забыли. После этого у меня случилась кишечная инфекция, было очень плохо, у меня повысилась температура, меня тошнило, знобило, сутки, наверное, я приходила в себя.

Юлия Кожевникова, терапевт:

Причинами является то, что возбудитель попадает в организм человека, в кишечник. Попадает или с немытыми продуктами, или с загрязненной водой, родниковой, не кипяченой.

Первые признаки кишечной инфекции могут напоминать простуду: першение в горле, невысокая температура, но вскоре болезнь «перебирается» в органы пищеварения, и тогда возникают следующие симптомы.

Юлия Кожевникова:

Рвота, жидкий стул, боли в животе, также лихорадка, повышение температуры до 38-39 градусов, слабость, учащенное сердцебиение, бледность кожных покровов, обезвоживание.