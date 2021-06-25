«То, что я видел – это негоже». Александр Лукашенко поручил сделать из Жировичей «жемчужину»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает сделать все возможное, чтобы сохранить в Беларуси межконфессиональный мир. Об этом Президент 25 июня говорил на встрече с духовенством во время посещения Жировичского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства принял участие в молебне и зажег свечу у одной из самых почитаемых христианских святынь – Иконы Жировичской Божией Матери.
Жировичи – святыня православного мира, белорусских верующих и не только. Здесь побывали и всегда будут приезжать люди со всего мира. В 2020 году, в преддверии 550-летия обретения чудотворного образа и пятисотлетия со дня основания монастыря, комплекс был приведен в надлежащее его статусу состояние.
Но еще есть над чем работать, и Президент поставил задачу в течение трех лет сделать из агрогородка и территории монастыря настоящую жемчужину.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То, что я видел – это негоже. Надо сделать здесь как в Копыси: улицы, улочки, переулки, дороги – и все должно сюда сходиться, к монастырю. В идеальное состояние надо привести. Это должна быть жемчужина, и она смотреться должна как жемчужина. Я вам обещаю, что деньги мы полностью под потребность выделим. Но, как Владыка говорит, по-хозяйски.