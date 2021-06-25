«То, что я видел – это негоже». Александр Лукашенко поручил сделать из Жировичей «жемчужину»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает сделать все возможное, чтобы сохранить в Беларуси межконфессиональный мир. Об этом Президент 25 июня говорил на встрече с духовенством во время посещения Жировичского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства принял участие в молебне и зажег свечу у одной из самых почитаемых христианских святынь – Иконы Жировичской Божией Матери.

Жировичи – святыня православного мира, белорусских верующих и не только. Здесь побывали и всегда будут приезжать люди со всего мира. В 2020 году, в преддверии 550-летия обретения чудотворного образа и пятисотлетия со дня основания монастыря, комплекс был приведен в надлежащее его статусу состояние.

Но еще есть над чем работать, и Президент поставил задачу в течение трех лет сделать из агрогородка и территории монастыря настоящую жемчужину.